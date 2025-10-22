«Гром» над Украиной. В Киеве испугались новых российских авиабомб

Полковник Ходаренок: несколько тысяч управляемых бомб изменят ситуацию на Украине

Россия налаживает серийное производство планирующих авиабомб дальностью до 200 км, заявляет украинская разведка. Одна из них уже преодолела 130 км и нанесла удар по городу Лозовая. О каких новых боеприпасах идет речь и сколько их нужно, чтобы кардинально изменить расстановку сил на Украине, - в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Россия приступает к крупносерийному производству авиационных бомб, оснащенных усовершенствованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), утверждает украинская разведка. Дальность бомбометания новых авиационных средств поражения может достигать 200 км.

По информации Украины, новые авиабомбы якобы получили названия «Гром-1» и «Гром-2» и уже были опробованы в ходе боевых действий. Замглавы главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий сообщал, что в ходе последнего запуска снаряд пролетел 193 км. Кроме того, на днях ВКС России, по утверждению прокуратуры Харьковской области, впервые нанесли удар подобным боеприпасом по городу Лозовая. Отмечалось, что бомба преодолела более 130 км. Министерство обороны РФ эту информацию никак не комментировало.

По сугубо предварительной информации, требующей уточнения, «Гром-1/2» представляет собой гибрид ракеты и планирующей бомбы, созданный на базе сверхзвуковой ракеты Х-38 и фугасной авиабомбы ФАБ-500. Однако если речь действительно идет о комплексе управляемого авиационного вооружения «Гром», то это далеко не новинка.

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» впервые рассказала о проекте управляемого комплекса ракетно-бомбового вооружения (УК РБВ) «Гром» еще в 2015 году на аэрокосмическом салоне МАКС, то есть более десяти лет назад.

Тогда в Жуковском были представлены макеты новых боеприпасов в экспортном исполнении, раскрыты некоторые особенности проекта, такие как цели и задачи, ключевые решения и основные тактико-технические характеристики готовых изделий. О готовности к серийному производству было заявлено в далеком 2019 году, а факты боевого применения «Громов» в зоне СВО отмечались с 2023 года.

Так что вполне возможно, что по украинской Лозовой ударил не «Гром», а либо его существенная модернизация, либо один из новых образцов авиационных средств поражения.

Нужны тысячи бомб

Вместе с тем стоит отметить, что проблема применения нового оружия в ходе военных конфликтов традиционно стоит на трех китах. Оно должно применяться внезапно, в массовом порядке и в течение продолжительного времени. Если хотя бы одна составляющая из этого уравнения выпадает, применение новых средств поражения не дает ни оперативного, ни тем более оперативно-стратегического эффекта.

К примеру, во время Первой мировой войны Соединенное Королевство в глубочайшей тайне приступило к разработке принципиально нового оружия - танков. Противник даже не догадывался, что на фронт в ближайшее время поступит совершенно новое средство ведения вооруженной борьбы. Однако в первом бою приняли участие всего 18 танков. А если бы их было 180 или 1800, то Первая мировая война могла закончиться в 1916 году. И подобных примеров можно привести достаточно много.

Пока отмечено - по украинским источникам - боевое применение одной-единственной бомбы. И в то же время в разного рода источниках отмечается, что «Россия выходит на серийное производство бомб с дальностью до 200 км», «Россия начала серийное производство авиационных бомб с новыми модулями планирования и коррекции», «Россия запускает в серию...» и т. п.

Однако чтобы достичь нужного эффекта, крупномасштабное производство средств поражения нового типа должно быть развернуто в глубокой тайне, с предотвращением всех возможных при этом утечек информации.

Боеприпасов перед их применением на аэродромах базирования оперативно-тактической авиации должны быть заготовлены просто горы. И в течение одной ночи их должно быть применено несколько тысяч, с концентрацией ударов по вполне конкретным объектам.

К примеру, с целью полностью парализовать железнодорожное сообщение противника в прифронтовой полосе. И подобные действия должны быть согласованы с наступательными действиями группировок сухопутных войск (сил флота) и проводиться сугубо в их интересах. Только так, и никак иначе можно добиться существенного изменения оперативно-стратегической обстановки в свою пользу.

