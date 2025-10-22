Войти
Деловая газета "Взгляд"

США привлекли инвесторов к модернизации армии на 150 млрд долларов

342
0
0
Солдаты армии США. Архивное фото
Солдаты армии США. Архивное фото.
Источник изображения: CC BY 2.0 / The U.S. Army/SSgt. Angelita Lawrence / Joint forcible entry exercise

Крупные частные инвестиционные компании рассмотрят возможность финансирования проектов модернизации военной инфраструктуры на сумму до 150 млрд долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на министра американской армии Дэниела Дрисколла.

Армия США обратилась к ведущим частным инвестиционным группам, включая Apollo, Carlyle, KKR и Cerberus, с просьбой представить крупные стратегические проекты, которые могут помочь профинансировать модернизацию инфраструктуры на сумму 150 млрд долларов, передает РИА "Новости".

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил Financial Times, что инвестиционные группы получили просьбу разработать "умные модели финансирования или уникальные модели финансирования", чтобы удовлетворить потребности армии.

По словам министра, в число возможных проектов могут войти создание центров обработки данных и предприятий по переработке редкоземельных металлов. Рассматривается вариант обмена земли, находящейся в федеральной собственности, на вычислительные мощности или продукцию, полученную от переработки редкоземельных металлов.

Дрисколл отметил, что армия США стремится создать стратегические запасы критически важных минералов. Причиной этому стало решение Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон предложила крупную сумму за развязывание новой войны. Американские военные сообщили о вынужденной посадке трех вертолетов в Японии. В США продемонстрировали новые мобильные пусковые установки для крылатых ракет Tomahawk.

Дмитрий Зубарев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Япония
Продукция
BGM-109 Tomahawk
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"