США привлекли инвесторов к модернизации армии на 150 млрд долларов

Крупные частные инвестиционные компании рассмотрят возможность финансирования проектов модернизации военной инфраструктуры на сумму до 150 млрд долларов, сообщает Financial Times со ссылкой на министра американской армии Дэниела Дрисколла.

Армия США обратилась к ведущим частным инвестиционным группам, включая Apollo, Carlyle, KKR и Cerberus, с просьбой представить крупные стратегические проекты, которые могут помочь профинансировать модернизацию инфраструктуры на сумму 150 млрд долларов, передает РИА "Новости".

Министр армии США Дэниел Дрисколл заявил Financial Times, что инвестиционные группы получили просьбу разработать "умные модели финансирования или уникальные модели финансирования", чтобы удовлетворить потребности армии.

По словам министра, в число возможных проектов могут войти создание центров обработки данных и предприятий по переработке редкоземельных металлов. Рассматривается вариант обмена земли, находящейся в федеральной собственности, на вычислительные мощности или продукцию, полученную от переработки редкоземельных металлов.

Дрисколл отметил, что армия США стремится создать стратегические запасы критически важных минералов. Причиной этому стало решение Китая ограничить экспорт редкоземельных металлов.

Дмитрий Зубарев