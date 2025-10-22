Войти
Lenta.ru

На Западе оценили возвращение российских танков с «экстремальной мобильностью»

342
0
0
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости
Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости.

MWM: ВС России быстро нарастили парк танков Т-80 с экстремальной мобильностью

Вооруженные силы (ВС) России быстро наращивают парк танков семейства Т-80, которые отличаются экстремальной мобильностью. Возвращение машин с газотурбинными двигателями оценили в публикации западного издания MWM.

Отмечается, что к началу 2010-х годов количество строевых Т-80 сократилось. Военные предпочитали машины на базе Т-72 с более экономичным дизельным двигателем, однако позже ВС России стали чаще использовать Т-80.

«Считается, что демонстрация преимуществ лучшей мобильности Т-80 в боях высокой интенсивности стала основным фактором, заставляющим армию стремиться к приобретению большего количества этой техники», — говорится в материале.

Т-80 с газотурбинными силовыми агрегатами отличаются более высокой скоростью. Кроме того, они издают меньше шума. Модернизированные Т-80БВМ оснащают двигателями ГТД-1250 мощностью 1250 лошадиных сил.

В июле стало известно, что российские танкисты установили новый рекорд скорости для Т-80БВМ, который двигался по пересеченной местности. Машина 69-й мотострелковой дивизии разогналась до 86 километров в час.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-72
Т-80
Т-80БВМ
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"