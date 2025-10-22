Войти
На Украине заметили F-16 с необычным набором вооружения

332
0
0
Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters
На Украине заметили истребитель F-16AM с управляемыми бомбами SDB

Истребитель F-16AM украинских воздушных сил заметили с необычным набором вооружения, в который входят высокоточные бомбы, а не только ракеты класса «воздух-воздух». На соответствующую фотографию обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

На снимке изображен самолет 107-го отдельного авиакрыла Воздушных сил Украины, который несет ракеты средней дальности AIM-120 и ракеты ближнего боя AIM-9X. Помимо ракет «воздух-воздух», под крылом самолета находятся управляемые бомбы GBU-39 Small Diameter Bomb (SDB).

Как пишет канал, подобный снимок — это редкость, поскольку Киев использует F-16 преимущественно как средство противовоздушной обороны. В частности, эти самолеты перехватывают дроны-камикадзе. Для ударов по наземным целям используют советские истребители Су-27 и МиГ-29, а также штурмовики Су-25.

В апреле Telegram-канал «Воевода Вещает» опубликовал видео, демонстрирующее приспособление для оснащения украинских Су-27 американскими ракетами. На ролике показали переходник, к которому крепят штатное пусковое устройство противорадиолокационной ракеты AGM-88 HARM.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
AIM-9
AMRAAM
F-16
GBU-39
Су-25
Су-27
