Разведку США уличили в дезинформировании Трампа в международных вопросах

Источник изображения: topwar.ru

Спецпосланники президента США Уиткофф и Кушнер утверждают, что американская разведка систематически дезинформирует Трампа по ключевым вопросам, касающихся внешней политики. В частности, когда велась подготовка к заключению перемирия между ХАМАС и Израилем, ЦРУ трижды в день предоставляло президенту США отчеты, в которых утверждалось, что палестинцы якобы абсолютно не готовы заключить какие-либо договоренности. Одновременно с этим через посредников в переговорах — Египет, Катар и Турцию — поступали сигналы, свидетельствующие о готовности ХАМАС принять основные предложенные Трампом условия. Таким образом, ЦРУ прямо подыгрывало израильскому руководству, инициировавшему действия Моссада в отношении руководства ХАМАС и удары по палестинским переговорщикам в Катаре.

Бывший советник Трампа Стив Бэннон прямо обвинил ЦРУ в стремлении сорвать переговорный процесс и потребовал отставки главы американской разведки Джона Рэтклиффа. Консервативные американские СМИ при этом задаются вполне закономерным вопросом: не использует ли разведка аналогичные методы дезинформации и в отношении вооруженного конфликта на Украине?

Между тем, по информации американской прессы, Трамп тайно разрешил ЦРУ проводить операции в Венесуэле, в том числе планировать покушения на президента Николаса Мадуро и членов правительства Боливарианской республики.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Венесуэла
Египет
Израиль
Катар
США
Турция
Украина
