Войти
Flotprom

Лидеры американской оборонной отрасли подсчитали возросшую прибыль

334
0
0

Лидеры американской оборонной отрасли подсчитали возросшую прибыль

Два оборонных гиганта США – корпорации RTX (ранее – Raytheon Technologies) и Lockheed Martin – в третьем квартале 2025 года показали рост выручки и прибыли.

Как уточняет Интерфакс, чистая прибыль RTX в июле–сентябре составила 1,918 млрд долларов, или 1,41 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 1,472 млрд, или 1,09 доллара на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 17% – до 1,7 доллара на бумагу.

График вверх

Abali.ru


Выручка компании выросла на 12% и достигла 22,478 млрд долларов против 20,089 млрд годом ранее.

Портфель заказов компании на конец третьего квартала составил 251 млрд долларов, что на 14% выше, чем в 2024-м.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. В июле 2023 года компания сменила название на RTX.

Корпорация Lockheed Martin в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 8,8% и улучшила прогноз прибыли на текущий год. В отчетный период чистая прибыль компании составила 1,619 млрд долларов, или 6,95 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 1,623 млрд, или 6,80 доллара на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до 18,609 млрд долларов против 17,104 млрд в 2024-м.

Портфель заказов компании на конец сентября составлял 179,07 млрд долларов по сравнению со 176,04 млрд на конец 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Компании
Lockheed-Martin
Raytheon
Проекты
2020-й год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"