Лидеры американской оборонной отрасли подсчитали возросшую прибыль

Два оборонных гиганта США – корпорации RTX (ранее – Raytheon Technologies) и Lockheed Martin – в третьем квартале 2025 года показали рост выручки и прибыли.

Как уточняет Интерфакс, чистая прибыль RTX в июле–сентябре составила 1,918 млрд долларов, или 1,41 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 1,472 млрд, или 1,09 доллара на акцию, годом ранее. Прибыль без учета разовых факторов повысилась на 17% – до 1,7 доллара на бумагу.

График вверх Abali.ru

Выручка компании выросла на 12% и достигла 22,478 млрд долларов против 20,089 млрд годом ранее.

Портфель заказов компании на конец третьего квартала составил 251 млрд долларов, что на 14% выше, чем в 2024-м.

Raytheon была образована в результате слияния United Technologies Corp. и Raytheon Co. в апреле 2020 года. В июле 2023 года компания сменила название на RTX.

Корпорация Lockheed Martin в третьем квартале 2025 года увеличила выручку на 8,8% и улучшила прогноз прибыли на текущий год. В отчетный период чистая прибыль компании составила 1,619 млрд долларов, или 6,95 доллара в расчете на акцию, по сравнению с 1,623 млрд, или 6,80 доллара на акцию, годом ранее.

Выручка поднялась до 18,609 млрд долларов против 17,104 млрд в 2024-м.

Портфель заказов компании на конец сентября составлял 179,07 млрд долларов по сравнению со 176,04 млрд на конец 2024 года.