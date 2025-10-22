В России нарастили производство снайперских «плеток»

«Калашников»: Производство винтовок СВДС нарастили в 13 раз

Производство снайперских винтовок Драгунова со складными прикладами (СВДС) в России нарастили. Об этом сообщил концерн «Калашников».

«АО "Концерн "Калашников" увеличило в 2025 году выпуск (…) СВДС по запросу госзаказчиков в 13 раз в сравнении с 2024 годом. В частности, СВДС пользуется повышенным спросом в зоне проведения специальной военной операции», — говорится в сообщении.

Отмечается, что СВДС — это современная адаптация базовой СВД калибра 7,62 миллиметра для Воздушно-десантных войск, морской пехоты и подразделений специального назначения. Винтовка, которую называют «плеткой» из-за характерного звука выстрела, предназначена для поражения целей на дальностях до 1000 метров.

СВДС, в отличие от базовой модели, получила полимерные части вместо деревянных. Рамочный приклад оснастили поворотной щекой, которая повышает удобство стрельбы с оптическими прицелами.

Ранее в октябре «Калашников» сообщил, что СВДС способна эффективно поражать тяжелые гексакоптеры ВСУ типа «Баба-Яга». Российские снайперы проходят тренировки по борьбе с дронами.