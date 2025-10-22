"Севмаш" подтвердил соответствие системы менеджмента качества военным стандартам

"Севмаш" успешно прошел ежегодный аудит и подтвердил соответствие системы менеджмента качества (СМК) требованиям государственного военного стандарта РФ. Как отметили в пресс-службе предприятия, эксперты Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" подтвердили высокий уровень качества продукции верфи.

Завод получил сертификат в системе "Военный регистр" по ГОСТ РВ 0015-002-2020 и ГОСТ Р ИСО 9001-2015 применительно к разработке, производству, испытаниям, установке, монтажу, сервисному и техническому обслуживанию, ремонту, утилизации и реализации продукции вооружения и военной техники по 54 классам.

"Севмаш"

Сертификат свидетельствует, что система менеджмента качества "Севмаша" соответствует требованиям национальных и государственных военных стандартов, служит гарантией для партнеров и потребителей, а выпускаемая предприятием продукция обладает высоким уровнем качества.

Эксперты Ассоциации по сертификации "Русский Регистр" отметили профессионализм работников завода, лидерские качества руководства, высокую результативность функционирования СМК предприятия и ее постоянное улучшение.

Напомним, что "Севмаш" одним из первых предприятий применил новый "Единый кодификатор предметов снабжения 2023 года" ЕК 001-2023 и расширил область сертификации соответствия системы менеджмента качества.

Напомним, что "Севмаш" строит для ВМФ России две серии АПЛ четвертого поколения: многоцелевые субмарины проекта 885/885М (шифр "Ясень/Ясень-М") и стратегические ракетоносцы проекта 955/955А (шифр "Борей/Борей-А"). Также верфь провела капитальный ремонт и модернизацию атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" проекта 11442, который сейчас проходит испытания.