Новая Зеландия нацелилась на японские фрегаты типа "Могами"

Командующий Королевскими ВМС Новой Зеландии контр-адмирал Гарин Голдинг встретился с министром обороны Японии Гэном Накатани и сообщил о заинтересованности Веллингтона в принятии на вооружение модернизированной версии японского фрегата класса "Могами" (New FFM).

Как сообщает Naval News, Голдинг выразил обеспокоенность растущей напористостью Китая в морской сфере и подчеркнул необходимость более тесного сотрудничества с Японией. Накатани, в свою очередь, назвал Новую Зеландию "чрезвычайно важным партнёром" и выразил намерение и дальше углублять сотрудничество в области обороны.

Спуск на воду фрегата "Нийодо" класса "Могами", Япония Mitsubishi Heavy Industries

Австралия, которая с 1990-х годов эксплуатировала восемь фрегатов класса "Анзак", в августе этого года решила принять на вооружение усовершенствованный фрегат класса "Могами" для замены своего стареющего флота. Канберра планирует приобрести 11 новых кораблей: первые три фрегата построят в Японии, а остальные восемь – на верфи Хендерсон в Западной Австралии.

Королевский военно-морской флот Новой Зеландии в настоящее время эксплуатирует два фрегата класса "Анзак", введенные в эксплуатацию в 1990-х годах, и планирует приобрести новые корабли для их замены.

Австралия и Новая Зеландия, имеющие исключительно тесные географические, исторические и стратегические связи, фактически поддерживают союзнические отношения, подкреплённые обширным военным сотрудничеством, включая регулярные совместные учения и обмен разведданными. Таким образом, учитывая высокий уровень взаимодействия между флотами двух стран, вполне естественно, что новозеландские ВМС также проявили интерес к модернизированному японскому фрегату класса "Могами".

В июне прошлого года премьер-министр Новой Зеландии Кристофер Люксон посетил японскую военно-морскую базу в Йокосуке вместе с тогдашним министром обороны Японии Макото Оники и осмотрел внутренние помещения "Кумано" – второго фрегата класса "Могами", проявив большой интерес.

Для Японии получение даже небольшого количества заказов на новые фрегаты типа FFM из Новой Зеландии не только укрепит экономическое сотрудничество между двумя странами, но и поможет нарастить оборонно-промышленную базу за счет увеличения объемов экспорта.