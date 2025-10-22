Источник изображения: topwar.ru

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва не согласится заключить перемирие по текущей линии фронта без устранения коренных причин конфликта. К такому варианту урегулирования украинского кризиса сейчас активно призывает Киев и его европейские «союзники». Лавров напомнил, что, помимо прочего, это противоречит тому, о чем президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились во время встречи в Анкоридже.

Глава российского МИД подчеркнул, что немедленное прекращение боевых действий, о котором вновь стали вдруг разговаривать в Европе, означало бы только одно: огромная часть Украины остается под руководством нацистов и, помимо прочего, будет единственным местом в мире, где на законодательном уровне будет запрещен целый язык, родной для значительной части населения.

Лавров также отметил, что этого хотят те, кто сейчас стал убеждать представителей США, чтобы те изменили свою позицию и предложили заключить перемирие по текущей линии фронта, европейские покровители и хозяева Зеленского. При этом такой подход является полной противоположностью тому, о чем договорились Путин и Трамп на Аляске.

Ранее правительства Великобритании и ключевых стран Евросоюза подписали документ, в котором призывают Россию согласиться на немедленную остановку боевых действий по текущей линии фронта, а лишь после этого перейти к переговорам об условиях завершения конфликта. Кроме того, европейские кураторы киевского режима заявили, что в этом случае планируют продолжить военную поддержку Украины, в том числе за счет экспроприированных российских суверенных активов.