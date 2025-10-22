Золотов открыл в некоторых регионах межведомственное командно-штабное учение

Глава Росгвардии отметил, что основная цель маневров отработать решение практических задач органами управления межведомственных сил и средств

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Росгвардия в рнекоторых регионах России начала масштабное межведомственное командно-штабное учение, старт которому дал глава ведомства Виктор Золотов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В Росгвардии стартовало масштабное межведомственное командно-штабное учение. В маневрах участвуют спецназ, авиация, артиллерийские, танковые и другие подразделения войск национальной гвардии, а также взаимодействующие структуры. Общее руководство учением, которое одновременно проходит в нескольких регионах страны, осуществляет директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов. Межведомственный пункт управления учением объединил разные локации. <...> В мероприятии также принимают участие представители руководства МВД, ФСИН, МЧС, Минобороны и ФСБ России", - говорится в сообщении.

Открывая учение, глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что основная цель - отработать решение практических задач органами управления межведомственных сил и средств. "Замысел и намеченные к отработке в ходе командно-штабного учения учебные вопросы в полной мере отражают реальное состояние оперативной обстановки и вероятные сценарии его изменений. <...>Текущие условия выполнения задач, в том числе связанных со значительными действиями сил и средств специальной военной операции требуют от всех ведомств силового и правоохранительного блока страны повышенного уровня взаимодействия и особой степени слаженности", - процитировали Золотова в пресс-службе Росгвардии.

Там также отметили, что в ходе учения росгвардейцы вместе с коллегами из МВД, МЧС, ФСБ и ФСИН России в условиях, максимально приближенных к боевым, усовершенствуют приемы и методы борьбы с терроризмом, отработают освобождение заложников, блокирование членов бандформирований и ликвидацию диверсантов. Особое внимание в рамках учения будет уделено вопросам планирования специальных операций и организации управления действиями подразделений.