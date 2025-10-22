Войти
ТАСС

Золотов открыл в некоторых регионах межведомственное командно-штабное учение

356
0
0
Виктор Золотов
Виктор Золотов.
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Глава Росгвардии отметил, что основная цель маневров отработать решение практических задач органами управления межведомственных сил и средств

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Росгвардия в рнекоторых регионах России начала масштабное межведомственное командно-штабное учение, старт которому дал глава ведомства Виктор Золотов. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"В Росгвардии стартовало масштабное межведомственное командно-штабное учение. В маневрах участвуют спецназ, авиация, артиллерийские, танковые и другие подразделения войск национальной гвардии, а также взаимодействующие структуры. Общее руководство учением, которое одновременно проходит в нескольких регионах страны, осуществляет директор Росгвардии Герой России генерал армии Виктор Золотов. Межведомственный пункт управления учением объединил разные локации. <...> В мероприятии также принимают участие представители руководства МВД, ФСИН, МЧС, Минобороны и ФСБ России", - говорится в сообщении.

Открывая учение, глава Росгвардии Виктор Золотов отметил, что основная цель - отработать решение практических задач органами управления межведомственных сил и средств. "Замысел и намеченные к отработке в ходе командно-штабного учения учебные вопросы в полной мере отражают реальное состояние оперативной обстановки и вероятные сценарии его изменений. <...>Текущие условия выполнения задач, в том числе связанных со значительными действиями сил и средств специальной военной операции требуют от всех ведомств силового и правоохранительного блока страны повышенного уровня взаимодействия и особой степени слаженности", - процитировали Золотова в пресс-службе Росгвардии.

Там также отметили, что в ходе учения росгвардейцы вместе с коллегами из МВД, МЧС, ФСБ и ФСИН России в условиях, максимально приближенных к боевым, усовершенствуют приемы и методы борьбы с терроризмом, отработают освобождение заложников, блокирование членов бандформирований и ликвидацию диверсантов. Особое внимание в рамках учения будет уделено вопросам планирования специальных операций и организации управления действиями подразделений. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
МЧС
Росгвардия
Проекты
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"