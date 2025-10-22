Италия начнет разработку авианосца нового поколения в 2026 году

В 2026 году Италия начнёт разработку технико-экономического обоснования для проекта Portaerei di Nuova Generazione – авианосца нового поколения, который может стать первым кораблём итальянского флота с ядерной энергетической установкой.

Как сообщает Navy Recognition, новая платформа также может получить электромагнитные катапульты типа EMALS и передовые киберзащищённые системы управления.

Авианосец "Кавур", ВМС Италии Italian Navy

Начальник штаба ВМС Италии Адмирал Энрико Кредендино подтвердил, что проектирование авианосца с ядерной установкой рассматривается в рамках стратегического плана ВМС до 2040 года. Он также пояснил, что все новые корабли ВМС Италии будут проектироваться с учётом интеграции беспилотных систем и усиленных возможностей в сфере киберзащиты.

Истребители для будущего авианосца пока не выбраны: рассматриваются варианты от модификации F-35C до палубного боевого самолёта нового поколения F-A/XX, который еще только начинают разрабатывать в интересах американских ВМС. Не сбрасывается со счетов и британская инициатива по разработке передового истребителя Global Combat Air Program (GCAP).

В настоящее время Италия эксплуатирует два авианесущих корабля: авианосец "Кавур", введённый в строй в 2009 году, и универсальный десантный корабль "Триесте", который заступил на службу в конце 2024 года. Оба корабля адаптированы для операций с самолётами укороченного взлёта и вертикальной посадки (STOVL). 230-метровая лётная палуба "Триесте" позволяет ему выполнять функции резервного авианосца, особенно во время планового технического обслуживания "Кавура".

В рамках программы Minerva, официально запущенной в 2023 году Управление военно-морских вооружений Минобороны Италии изучает возможности применения ядерной энергии на передовых военно-морских кораблях. Первый этап программы включает технико-экономическое обоснование интеграции военно-морских ядерных реакторов следующего поколения. На втором этапе запланировано концептуальное проектирование боевого корабля с ядерной силовой установкой. Третий этап предполагает сравнительную оценку между существующим кораблем с традиционной энергетической установкой и аналогичным кораблем на основе ядерного реактора.

Генподрядчиком по проекту выступает компания Fincantieri, которая сотрудничает с рядом других итальянских компаний – Cetena, Ansaldo Nucleare и Rina Services, а также с Университетом Генуи.

Запущенная в мае 2025 года программа Nuclitalia с участием Enel, Ansaldo Energia и Leonardo, направлена на оценку передовых ядерных технологий как для гражданского, так и для военного применения с акцентом на малых модульных реакторах, охлаждаемых водой.

Интерес итальянского флота к ядерной энергетике имеет исторические корни. В 1959 году адмирал Эрнесто Джуриати предложил построить ударные атомные подлодки. Гульельмо Маркони спроектировал 3400-тонную субмарину, использующую 30-мегаваттный реактор, который собирались создать на базе американских аналогов.

Разработку реактора поручили CAMEN, межведомственному центру, созданному в 1962 году для военных ядерных приложений. Однако проект забросили после 1963 года, когда Соединенные Штаты прекратили техническое сотрудничество. Официально решение оправдывали законодательным запретом на экспорт военных ядерных технологий. Реальными мотивами стали стратегические ограничения НАТО после Карибского кризиса и политические опасения по поводу Итальянской коммунистической партии.

Последующая попытка получить технологическую помощь от Франции также провалилась. Хотя киль подлодки уже заложили, программу закрыли.