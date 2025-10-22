Президент Бразилии: «Мы защищаем право Венесуэлы распоряжаться своей судьбой»

Источник изображения: topwar.ru

Никто из глав государств мира не имеет права решать, какой должна стать другая страна. Хотя некоторые даже упрекают Бразилию, что она якобы начинает превращаться в Венесуэлу.

Об этом заявил бразильский президент Лула да Силва.

Он считает подобные заявления ложными или ошибочными, ведь Бразилия никак не может стать Венесуэлой, равно как и наоборот. Каждая страна останется сама собой.

По мнению да Силвы, президенту США Дональду Трампу следует отказаться от угроз в адрес венесуэльцев.

Мы защищаем право венесуэльского народа распоряжаться своей судьбой, и ни один президент другой страны не имеет права решать, какой должна быть Венесуэла или Куба

- заявил президент Бразилии.

Говоря о Кубе, он отметил, что остров является не государством террористов, а страной, обладающей чувством собственного достоинства.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время может состояться личная встреча бразильского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. Согласно информации местного издания Folha de S.Paulo, да Силва намерен отговорить своего американского коллегу от вторжения в Венесуэлу, так как этот шаг станет угрозой безопасности всей Латинской Америки. Данное решение, по мнению президента Бразилии, не только дестабилизирует ситуацию на венесуэльской земле, но также усилит организованную преступность и наркобизнес в масштабах всего континента.

Похоже, латиноамериканцы начинают сплачиваться, чтобы вместе противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов. Такие их действия достойны самого глубокого уважения.