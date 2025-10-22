Войти
Военное обозрение

Президент Бразилии: «Мы защищаем право Венесуэлы распоряжаться своей судьбой»

324
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Никто из глав государств мира не имеет права решать, какой должна стать другая страна. Хотя некоторые даже упрекают Бразилию, что она якобы начинает превращаться в Венесуэлу.

Об этом заявил бразильский президент Лула да Силва.

Он считает подобные заявления ложными или ошибочными, ведь Бразилия никак не может стать Венесуэлой, равно как и наоборот. Каждая страна останется сама собой.

По мнению да Силвы, президенту США Дональду Трампу следует отказаться от угроз в адрес венесуэльцев.

Мы защищаем право венесуэльского народа распоряжаться своей судьбой, и ни один президент другой страны не имеет права решать, какой должна быть Венесуэла или Куба

- заявил президент Бразилии.

Говоря о Кубе, он отметил, что остров является не государством террористов, а страной, обладающей чувством собственного достоинства.

Ранее появилась информация о том, что в ближайшее время может состояться личная встреча бразильского лидера с главой Белого дома Дональдом Трампом. Согласно информации местного издания Folha de S.Paulo, да Силва намерен отговорить своего американского коллегу от вторжения в Венесуэлу, так как этот шаг станет угрозой безопасности всей Латинской Америки. Данное решение, по мнению президента Бразилии, не только дестабилизирует ситуацию на венесуэльской земле, но также усилит организованную преступность и наркобизнес в масштабах всего континента.

Похоже, латиноамериканцы начинают сплачиваться, чтобы вместе противостоять давлению со стороны Соединенных Штатов. Такие их действия достойны самого глубокого уважения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
Венесуэла
США
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"