GDELS поставит ВС Германии новые бронированные разведывательные машины "Лукс-2"

Колесные боевые разведывательные машины SpPz 2 Luchs, ранее состоявшие на вооружении разведывательных частей германской армии
Источник изображения: Бундесвер

ЦАМТО, 21 октября. Компания General Dynamics European Land Systems (GDELS) объявила о заключении контракта на поставку ВС Германии бронированных разведывательных машин (БРМ) нового поколения.

Контракт заключен с Федеральным ведомством Германии по вооружениям, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw).

Стоимостью заказа составила около 3 млрд. евро. Предназначенная для оснащения разведподразделений Сухопутных войск, новая плавающая бронемашина, получившая наименование "Лукс-2" (LUCHS 2), будет размещена на платформе "Пиранья" с колесной формулой 6x6. Она заменит состоящие на вооружении машины "Феннек" с колесной формулой 4x4.

БРМ "Лукс-2" будет оснащаться высокоэффективными сетевыми разведывательными датчиками. Она будет отличаться высокой мобильностью и низкой акустической и тепловой сигнатурой для применения в условиях современных боевых действий. Контракт также включает поставку учебного оборудования, тренажеров и логистической поддержки.

Подразделение GDELS Deutschland было выбрано подрядчиком разработки и поставки новой БРМ по итогам тендера. Теперь, по заявлению компании, ее основной целью является обеспечение совместно с партнерами поставки техники заказчику в соответствии с условиями контракта, в рамках согласованной стоимости и графика.

GDELS также подчеркнула стратегическое значение нового контракта, поскольку ранее, в феврале 2025 года, компания уже была выбрана в качестве поставщика шасси "Пиранья" с колесной формулой 8х8 для глобальной телекоммуникационной сети TaWAN (Taktische Wide Area Network), заказанной в рамках модернизации ВС Германии.

Как сообщал ЦАМТО, 15 октября бюджетный комитет парламента Германии одобрил заключение рамочного соглашения на разработку и производство бронированной разведывательной машины нового поколения "Лукс-2". Контракт предусматривает разработку БРМ, включая производство и поставку прототипов и серийных машин с принадлежностями. Стоимость закупки составляет около 3,54 млрд. евро (4,13 млрд. долл.).

Отдельно бюджетный комитет одобрил проект закупки для "Лукс-2" дистанционно управляемых модулей вооружения с 25-мм автоматическими пушками MK.25 KBA на сумму 138 млн. евро.

