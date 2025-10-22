Войти
ВС Ирака получили новую партию вертолетов Белл-505

Первый полученный ВВС Черногории вертолет Bell 505 Jet Ranger X (серийный номер 65326, временная канадская регистрация C-GSZU). Голубовичи (Подгорица), 15.09.2020
Источник изображения: правительство Черногории / gov.me

ЦАМТО, 21 октября. Минобороны Ирака 13 октября объявило о прибытии на авиабазу имени Мухаммада Алаа (находится рядом с международным аэропортом Багдада) второй партии вертолетов Белл-505.

В состав новой партии вошли 8 новых машин. Закупка была произведена в рамках планов Министерства обороны Ирака по модернизации парка военной авиации и повышению эффективности подготовки личного состава. Как предполагается, техника будет применяться в составе 16-й и 300-й учебных эскадрилий на авиабазе Аль-Кут.

Как сообщал ЦАМТО, в феврале 2023 года командование армейской авиации Сухопутных войск Ирака сообщило о планах обновить парк состоящих на вооружении вертолетов, закупив технику производства американской Bell Textron.

ВС США активно содействовали Министерству обороны Ирака с целью перевода вертолетного парка командования армейской авиации с российской техники на авиатехнику американского производства, что также должно упростить приобретение запчастей, техническое обслуживание и обучение персонала.

В частности, Министерство обороны Ирака представило запросы на поставку в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) 16 вертолетов Белл-412M и четырех Белл-412EPX для замены российских Ми-17, 15 новых Белл-407M для замены имеющихся Белл-407. 15 новых вертолетов Белл-505 предполагалось закупить для замены Белл-407 и OH-58, использовавшихся в качестве учебных машин.

Точные данные о стоимости Белл-505 отсутствуют. В составе ВС Ирака они будет использоваться в качестве учебного вертолета для начальной и основной подготовки пилотов.

Первая партия Белл-505 Jet Ranger X была доставлена в Ирак в июле 2024 года. Поставка командованию армейской авиации Сухопутных войск Ирака первых 7 вертолетов была подтверждена представителями компании Bell на авиасалоне Farnborough 2024 в Фарнборо.

Белл-505 – пятиместный вертолет компании Bell, поставки которого начались в 2017 году. Машина максимальной взлетной массой 2030 кг оснащена двигателем Safran Arrius 2R мощностью 459 л.с., может развивать максимальную скорость до 231 км/ч, нести полезную нагрузку массой до 1041 кг (до 680 кг внутри кабины). Дальность полета составляет 566 км, максимальная продолжительность полета – 3,9 ч. Авионика Garmin G1000H аналогична используемой вертолетами Белл-407 и снижает нагрузку на пилотов.

Получив Белл-505, ВС Ирака присоединились к ранее закупившим этот вертолет Вооруженным силам Бахрейна, Индонезии, Ямайки, Иордании, Черногории, Республики Корея и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ).

