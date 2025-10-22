Войти
Российскую бомбу с УМПК и реактивным двигателем показали на фото

362
0
0
Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие»
Кадр: Telegram-канал «Кирилл Фёдоров / Война История Оружие».

Российскую бомбу повышенной дальности с реактивным двигателем показали на фото

Российскую бомбу повышенной дальности с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) показали на фото. На соответствующие кадры обратил внимание Telegram-канал «Война История Оружие».

На фото показан боеприпас, который может быть новой версией российской умной бомбы. Помимо модуля планирования с раскрывающимися крыльями, бомба получила удлиненную хвостовую часть. На Украине заявляли, что среди обломков УМПК ранее находили малогабаритные реактивные двигатели. Автор допустил, что отсек в хвостовой части предназначен для размещения силовой установки.

В свою очередь, автор Telegram-канала Fighterbomber сообщал, что в России создали УМПК с двигателем. По его словам, модуль ограниченно применяют. «Название у нее другое, но суть та же», — отметил канал.

Ранее в октябре замглавы разведуправления Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что Россия выходит на серийное производство новых УМПК дальностью полета до 200 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
