Глава МИД России отметил, что спецоперация завершится успешно

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Успешное завершение специальной военной операции (СВО) на Украине путем достижения поставленных целей не вызывает никаких сомнений. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"СВО достигает своих целей, - отметил глава МИД РФ на совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим эфиопским коллегой Гедионом Тимотевосом. - Несомненно, этот процесс завершится успешно".

Глава российского внешнеполитического ведомства выразил признательность "эфиопским друзьям за традиционно объективную, взвешенную, сбалансированную оценку событий, которые развернулись вокруг Украины в результате многолетней линии Запада на превращение этой страны в плацдарм сдерживания РФ, создание военных угроз прямо на границах России и на подавление на Украине всего русского, включая историю, образование, язык, культуру, чем активно сейчас занимается режим [Владимира] Зеленского".

Именно такой ход развития событий, "наряду с втягиванием Украины в НАТО, стал одной из главных причин решения президента РФ Владимира Путина о проведении СВО", подчеркнул Лавров.