Лавров: перемирие значило бы, что часть Украины останется у нацистов

Глава МИД РФ отметил, что немедленное прекращение огня в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, устранить ее первопричины, означало бы только одно

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Перемирие в украинском конфликте, как того хотят Европа и Владимир Зеленский, означало бы, что огромная часть Украины останется под руководством нацистского режима. На это указал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции.

"Немедленное прекращение огня, о котором сейчас стали вновь вдруг разговаривать, в отличие от необходимости урегулировать суть проблемы, устранить ее первопричины, означало бы только одно - что огромная часть Украины остается под руководством нацистского режима", - констатировал глава МИД.

Лавров обратил внимание на то, что эта часть Украины будет единственным местом на Земле, где законодательно запрещен русский язык.