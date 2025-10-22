Войти
ТАСС

Европа поддержала призыв остановиться на текущей линии фронта на Украине

328
0
0
AP Photo/ Virginia Mayo
AP Photo/ Virginia Mayo.
Источник изображения: © AP Photo/ Virginia Mayo

С совместным заявлением выступили лидеры Еврокомиссии, Евросовета, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии и Франции, а также Владимир Зеленский

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран и руководство ЕС поддержали предложение президента США Дональда Трампа прекратить военные действия на Украине, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения, и достичь договоренностей по территориальным вопросам позднее. Об этом говорится в распространенном канцелярией финляндского президента совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Евросовета, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии и Франции, а также Владимира Зеленского.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия [на Украине] должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в документе.

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Германия
Дания
Италия
Норвегия
Польша
Россия
США
Украина
Финляндия
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"