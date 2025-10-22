Европа поддержала призыв остановиться на текущей линии фронта на Украине

С совместным заявлением выступили лидеры Еврокомиссии, Евросовета, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии и Франции, а также Владимир Зеленский

СТОКГОЛЬМ, 21 октября. /ТАСС/. Лидеры европейских стран и руководство ЕС поддержали предложение президента США Дональда Трампа прекратить военные действия на Украине, оставаясь на нынешней линии боевого соприкосновения, и достичь договоренностей по территориальным вопросам позднее. Об этом говорится в распространенном канцелярией финляндского президента совместном заявлении лидеров Еврокомиссии, Евросовета, Великобритании, Германии, Дании, Италии, Польши, Норвегии, Финляндии и Франции, а также Владимира Зеленского.

"Мы решительно поддерживаем позицию президента Трампа о том, что боевые действия [на Украине] должны быть немедленно прекращены, а текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров", - говорится в документе.

Ранее Трамп заявил в интервью телеканалу Fox News, что завершение конфликта на Украине будет означать потерю территорий для Киева.

В Москве неоднократно подчеркивали, что специальная военная операция (СВО) на Украине закончится, когда будут достигнуты все ее цели. Как отмечал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, эти цели могут быть достигнуты или как итог СВО, или как итог соответствующих переговоров. Цели спецоперации перечислял президент России Владимир Путин. Среди них демилитаризация и денацификация Украины, ее нейтральный статус, а также признание сложившихся на земле реалий. ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области вошли в состав России по итогам референдумов, прошедших там с 23 по 27 сентября 2022 года. Крым и Севастополь вернулись в состав РФ после референдума, проведенного в марте 2014 года на фоне госпереворота на Украине.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице.