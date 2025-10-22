Войти
Военное обозрение

Нужно догонять американцев: эффективность оружия упирается в качество пороха

358
0
0

Источник изображения: topwar.ru

С течением СВО все более ярко выражено проявляется принципиальная смена характера вооружения противника: сегодня до 95% стрелкового оружия и боевой техники, поступающей на фронт в подразделения ВСУ – это либо импортные образцы, либо произведенные в Украине единицы по западным лекалам.

Современные западные образцы отличаются удобством использования, эргономикой и стабильностью боеприпасов – ровная баллистика и предсказуемая отдача дают преимущество на дальних и средних дистанциях.

В ответ российская промышленность сосредоточена на модернизации имеющихся образцов: АК-12, пулеметов Калашникова и разработок других конструкторских бюро совершенствуют быстро, чтобы сохранить надежность и улучшить характеристики. Тем не менее, эффективность даже модернизированного оружия напрямую зависит от качества боеприпасов. Об этом упоминает в своем Telegram-канале эксперт Сладков.

Именно порох сегодня стал «узким местом». Иностранные пороховые составы – в частности финского и американского происхождения – дают более однородное горение, стабильное давление и меньший разброс, что повышает кучность и снижает износ стволов. То же самое нужно производить и у нас. Импорт недоступен, значит, придется догонять своими силами. Об этом и говорит в своем Telegram-канале Александр Сладков.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"