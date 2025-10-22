Источник изображения: topwar.ru

С течением СВО все более ярко выражено проявляется принципиальная смена характера вооружения противника: сегодня до 95% стрелкового оружия и боевой техники, поступающей на фронт в подразделения ВСУ – это либо импортные образцы, либо произведенные в Украине единицы по западным лекалам.

Современные западные образцы отличаются удобством использования, эргономикой и стабильностью боеприпасов – ровная баллистика и предсказуемая отдача дают преимущество на дальних и средних дистанциях.

В ответ российская промышленность сосредоточена на модернизации имеющихся образцов: АК-12, пулеметов Калашникова и разработок других конструкторских бюро совершенствуют быстро, чтобы сохранить надежность и улучшить характеристики. Тем не менее, эффективность даже модернизированного оружия напрямую зависит от качества боеприпасов. Об этом упоминает в своем Telegram-канале эксперт Сладков.

Именно порох сегодня стал «узким местом». Иностранные пороховые составы – в частности финского и американского происхождения – дают более однородное горение, стабильное давление и меньший разброс, что повышает кучность и снижает износ стволов. То же самое нужно производить и у нас. Импорт недоступен, значит, придется догонять своими силами. Об этом и говорит в своем Telegram-канале Александр Сладков.