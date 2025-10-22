Войти
Военное обозрение

Хили: Британия не отказывается от отправки войск на Украину

329
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Британия снова дала понять, что не собирается уходить с украинской темы. Министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки британских военных на территорию Украины, но только после того, как активные боевые действия закончатся.

По словам чиновника, это будет не военная операция, а миссия по обучению, восстановлению и поддержке украинских сил. Естественно... Какая же ещё...

Хили уточнил, что предварительная стоимость такого проекта оценивается более чем в 100 миллионов фунтов. Эти деньги, пояснил он, пойдут на логистику, безопасность, размещение контингентов и взаимодействие с украинскими структурами обороны.

Министр подчеркнул, что Британия останется рядом с Украиной столько, сколько потребуется, но конкретные решения по срокам и формату будут приниматься только после стабилизации обстановки и согласования с союзниками по НАТО.

Идея направить британских военных на Украину звучала и раньше. Об этом говорил еще бывший премьер Риши Сунак, но тогда планы заморозили – в Лондоне опасались, что присутствие британских военных может привести к прямому столкновению с Россией.

Сейчас слова Хили вызвали новую волну обсуждений в британских СМИ. Одни эксперты считают, что это сигнал – мол, Запад намерен закрепиться в регионе надолго и помочь Киеву перестроить оборону после войны.

Другие же видят в заявлении скорее политический жест, попытку показать поддержку Украине без реального решения о военном присутствии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"