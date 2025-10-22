Хили: Британия не отказывается от отправки войск на Украину

Источник изображения: topwar.ru

Британия снова дала понять, что не собирается уходить с украинской темы. Министр обороны Джон Хили заявил, что Лондон рассматривает возможность отправки британских военных на территорию Украины, но только после того, как активные боевые действия закончатся.

По словам чиновника, это будет не военная операция, а миссия по обучению, восстановлению и поддержке украинских сил. Естественно... Какая же ещё...

Хили уточнил, что предварительная стоимость такого проекта оценивается более чем в 100 миллионов фунтов. Эти деньги, пояснил он, пойдут на логистику, безопасность, размещение контингентов и взаимодействие с украинскими структурами обороны.

Министр подчеркнул, что Британия останется рядом с Украиной столько, сколько потребуется, но конкретные решения по срокам и формату будут приниматься только после стабилизации обстановки и согласования с союзниками по НАТО.

Идея направить британских военных на Украину звучала и раньше. Об этом говорил еще бывший премьер Риши Сунак, но тогда планы заморозили – в Лондоне опасались, что присутствие британских военных может привести к прямому столкновению с Россией.

Сейчас слова Хили вызвали новую волну обсуждений в британских СМИ. Одни эксперты считают, что это сигнал – мол, Запад намерен закрепиться в регионе надолго и помочь Киеву перестроить оборону после войны.

Другие же видят в заявлении скорее политический жест, попытку показать поддержку Украине без реального решения о военном присутствии.