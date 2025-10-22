Дания планирует приобрести израильскую систему ПВО/ПРО "Барак MX"

ЦАМТО, 21 октября. Дания рассматривает возможность срочной закупки системы ПВО/ПРО "Барак MX" израильской компании Israel Aerospace Industries (IAI) после неоднократных вторжений неопознанных БЛА в воздушное пространство страны.

По данным датской телерадиокомпании DR, Копенгаген ведет переговоры с IAI о размещении в стране в кратчайшие сроки эшелонированной системы ПВО/ПРО "Барак MX", которая сочетает в себе кинетические перехватчики с системой радиоэлектронной борьбы Scorpius для поражения беспилотников. Как заявлено, поставка может состояться уже летом 2026 года.

Рассмотрение заявки последовало вслед за решением Дании (в сентябре) о закупке франко-итальянских системы ПВО дальнего действия SAMP/T NG. При этом, как отмечается, развертывание SAMP/T NG займет несколько лет, что создаст пробел, который "Барак MX" может закрыть, начиная со следующего года. Данный шаг также позволит устранить пробел в возможностях радиоэлектронной борьбы для снижения стоимости противодействия недорогим БЛА.

Справочно: ожидается, что франко-итальянские ЗРК SAMP/T NG начнут поступать в Данию в конце 2028 года, а полная архитектура противовоздушной системы будет готова не позднее 2032 года.

"Барак MX" – это модульная интегрированная система ПВО/ПРО, объединяющая центр боевого управления "Барак", радиолокационные станции ELTA GaN AESA (ELM-2084 или ELM-2138) и унифицированные наземные пусковые установки. Три типа перехватчиков обеспечивают поражение целей на следующих дальностях: MRAD – до 35 км, LRAD – до 70 км и ER – до 150 км и высоте до 30 км.

Особенности комплекса включают в себя вертикальный старт, активные радиолокационные головки самонаведения с высокой устойчивостью к радиоэлектронному воздействию, канал передачи данных в полете и возможность маневра с ускорением 50g.

Каждая пусковая установка несет восемь ракет, может быть готова к боевому применению менее чем за две минуты в стационарной, развертываемой или мобильной конфигурации. РЛС типа ELM-2084 отслеживает как воздушно-реактивные, так и баллистические профили. Пусковые установки могут комбинировать типы ракет для адаптации боекомплекта к конкретной задаче.

В процессе эксплуатации система обеспечивает точечную и зональную противовоздушную оборону в любую погоду, днем и ночью, от самолетов, вертолетов, планирующих авиабомб, беспилотников и крылатых ракет. При этом перехватчики ER отрабатывают баллистические профили.