В России создали высокоскоростной дрон-перехватчик для разгрузки систем ПВО

348
0
0
Дрон в небе
Дрон в небе.
Источник изображения: techcult.ru

Беспилотник может работать в условиях массированных атак беспилотников самолетного типа, рассказали в Народном фронте

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Московские разработчики представили высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом, который создан для разгрузки систем ПВО в условиях массированных атак беспилотников самолетного типа. Об этом сообщили ТАСС в Народном фронте, Кулибин-клуб которого оказывает поддержку производителям.

"Как вы знаете, большую проблему сейчас представляют дроны самолетного типа - и разведывательные, и ударные, которые летят в том числе по гражданским объектам. Дрон-перехватчик призван сбивать эти беспилотники, разгружая систему ПВО и увеличивая эффективность поражения", - рассказал разработчик дрона-перехватчика.

Он уточнил, что изготовлены первые партии из сотен дронов для апробации, а предприятие готовится приступить к серийному производству.

По его словам, высокоскоростной дрон-перехватчик с вертикальным взлетом несет взрывчатку, которая активируется в автоматическом режиме. БПЛА имеет полностью российское программное обеспечение.

"Алгоритмы машинного обучения, искусственный интеллект - все отечественной разработки. Соответственно, дрон-перехватчик автоматически летит по заданным целеуказаниям на дистанцию 10-15 километров, обычно этого достаточно. Искусственный интеллект, бортовой вычислитель помогают ему в наведении на цель, преследовании и поражении. Система учится и постоянно совершенствуется", - добавил Андрей.

Кулибин-клуб Народного фронта занимается отбором, тестированием, поддержкой серийного производства лучших разработок отечественных инженеров. Благодаря этой инициативе удалось поставить на передовую тысячи инновационных средств радиоэлектронной борьбы для противодействия вражеским беспилотникам, квадрокоптеры, самоходные тележки-роботы и другие изделия. 

  В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
AI
БПЛА
