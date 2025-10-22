Президент США заявил о разработке нового супероружия

У США есть оружие, о котором "многие люди даже не знают", заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. О каком именно вооружении идет речь, американский президент не уточнил.

"Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", – приводит его слова РБК.

Предполагаемый облик гиперзвуковой ракеты HACM, США Raytheon

Глава Белого дома еще в апреле утверждал, что США обладают самым мощным в мире оружием, "о котором никто не имеет понятия, что это такое".

"И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко", – заверил Трамп.

В 2020 году американский президент объявил о создании в США собственной "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты, скорость которой будет в 17 раз выше, чем у самой быстрой ракеты в мире, а дальность поражения достигнет 1600 км. Позднее, в 2023-м, он обвинил Россию в краже чертежей "супер-пупер" ракеты. В российском МИДе говорили, что "никто подумать не может" о наличии у США такого оружия.

В начале октября российский президент Владимир Путин говорил, что в России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.