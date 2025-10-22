Войти
Flotprom

Президент США заявил о разработке нового супероружия

344
0
0

Президент США заявил о разработке нового супероружия

У США есть оружие, о котором "многие люди даже не знают", заявил американский президент Дональд Трамп журналистам в Белом доме. О каком именно вооружении идет речь, американский президент не уточнил.

"Мы далеко впереди Китая во всех военных сферах, кроме кораблестроения, но и там вскоре их догоним", – приводит его слова РБК.

Предполагаемый облик гиперзвуковой ракеты HACM, США

Raytheon


Глава Белого дома еще в апреле утверждал, что США обладают самым мощным в мире оружием, "о котором никто не имеет понятия, что это такое".

"И это самое мощное оружие в мире, которое мощнее, чем у кого-либо даже близко", – заверил Трамп.

В 2020 году американский президент объявил о создании в США собственной "супер-пупер" гиперзвуковой ракеты, скорость которой будет в 17 раз выше, чем у самой быстрой ракеты в мире, а дальность поражения достигнет 1600 км. Позднее, в 2023-м, он обвинил Россию в краже чертежей "супер-пупер" ракеты. В российском МИДе говорили, что "никто подумать не может" о наличии у США такого оружия.

В начале октября российский президент Владимир Путин говорил, что в России могут появиться новые системы гиперзвукового оружия.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
США
Компании
Raytheon
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
Проекты
2020-й год
ГЗЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"