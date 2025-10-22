Войти
Полковник СВР: Я бы очень советовал президенту Путину не ехать в Будапешт

Источник изображения: topwar.ru

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» своим мнением поделился профессор МГИМО Андрей Безруков, полковник СВР. Речь зашла о готовящейся встрече Владимира Путина и Дональда Трампа в Венгрии. Трамп после телефонного разговора с российским президентом в минувший четверг заявил, что местом встречи выбран Будапешт, а сама встреча состоится в течение «ближайших недель».

Андрей Безруков отговаривает президента Владимира Путина от этой поездки. По словам профессора, у него «очень и очень большие опасения по поводу поездки в столицу Венгрии».

Полковник СВР отмечает, что на Западе давно бытует мнение, что «нет Путина – нет проблемы». А потому, как считает Безруков, не исключено совершение покушения на российского президента во время его визита в венгерскую столицу.

Безруков в программе на канале «Россия1»:

Они там понимают, что самой Британии может скоро не быть. Элита, которая внутри, теряет свою власть, потому что сама страна сильно меняется, расплавляется.

А потому, как считает эксперт, удар по президенту России, сколько бы вероломной эта операция ни была, вполне может быть нанесён в Будапеште. Причём даже не американскими, а британскими спецслужбами.

Андрей Безруков добавляет, что риски очень высоки:

Я бы очень советовал не ехать в Будапешт.

Тем временем в самом Будапеште продолжают заявлять, что готовятся ко встречи лидеров России и США и добавляют, что польщены выбором своего главного города в качестве места проведения саммита такого уровня. Несколько дней назад состоялся телефонный разговор Владимира Путина с премьером Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого российский президент сообщил глава венгерского правительства о своём разговоре с Трампом.

  • В новости упоминаются
Страны
Венгрия
Россия
США
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
