Naval Group передала ВМС Франции головной фрегат FDI

ЦАМТО, 21 октября. На верфи Naval Group в Лорьяне 17 октября состоялась церемония передачи ВМС Франции головного фрегата "Адмирал Ронарк" проекта FDI (Fregate de Defense et Intervention).

Заводские ходовые испытания корабля начались в октябре 2024 года. Ввод фрегата в боевой состав флота запланирован на 2026 года. Полностью поставки заказанных для ВМС Франции пяти кораблей будут завершены в 2030 году. За этот период Naval Group также построит не менее трех фрегатов FDI для ВМС Греции.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) подписала с компанией DCNS (в настоящее время Naval Group) контракт на разработку проекта и постройку первого из пяти средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire, сейчас носит обозначение Fregate de Defense et Intervention) для ВМС Франции. Изначально планировалось, что головной фрегат будет передан ВМС в 2024 году и войдет в боевой состав флота в 2025 году. Фрегат FDI займет промежуточное положение между 2500-тонным корветом класса "Говинд" и 6000-тонным фрегатом класса FREMM.

Церемония резки стали для строительства головного фрегата FDI состоялась на предприятии Naval Group в Лорьяне 24 октября 2019 года, спуск на воду состоялся 7 ноября 2022 года.

29 марта 2021 года DGA уведомила компании Naval Group и Thales о размещении заказа на поставку еще двух кораблей серии. Резка стали для второго фрегата, "Адмирал Лузо" (l’Amiral Louzeau), началась в июле 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2024 года.

Фрегат FDI будет представлять собой многоцелевой боевой корабль класса 4500 т, предназначенный для решения широкого спектра задач в мирное время и военное время. Он сможет выполнять задачи самостоятельно или в составе соединения ВМС, включая противовоздушную оборону, противолодочную и противокорабельную борьбу, поддержку операций ССО.

FDI станет первым французским фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений. Корабль получит средства борьбы с асимметричными угрозами, включая мини-БЛА и малоразмерные катера.

Длина фрегата составит 122,25 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов, дальность хода – 5000 морских миль на скорости 13 узлов. Автономность составит – 45 суток, экипаж – 125 человек + 28 пассажиров.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут противокорабельные ракеты MM40 Block.3C "Экзосет", зенитные управляемые ракеты "Астер-15/30", противолодочные торпеды MU90, артиллерийские системы. Корабли смогут одновременно применять вертолеты класса 10 т и беспилотные летательные аппараты класса 700 кг. На борту сможет размещаться отряд ССО с двумя катерами.