Войти
ЦАМТО

Naval Group передала ВМС Франции головной фрегат FDI

317
0
0
Источник изображения: Фото: DGA

ЦАМТО, 21 октября. На верфи Naval Group в Лорьяне 17 октября состоялась церемония передачи ВМС Франции головного фрегата "Адмирал Ронарк" проекта FDI (Fregate de Defense et Intervention).

Заводские ходовые испытания корабля начались в октябре 2024 года. Ввод фрегата в боевой состав флота запланирован на 2026 года. Полностью поставки заказанных для ВМС Франции пяти кораблей будут завершены в 2030 году. За этот период Naval Group также построит не менее трех фрегатов FDI для ВМС Греции.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2017 года Генеральная дирекция по вооружениям Министерства вооруженных сил Франции (DGA) подписала с компанией DCNS (в настоящее время Naval Group) контракт на разработку проекта и постройку первого из пяти средних фрегатов FTI (Fregate de Taille Intermediaire, сейчас носит обозначение Fregate de Defense et Intervention) для ВМС Франции. Изначально планировалось, что головной фрегат будет передан ВМС в 2024 году и войдет в боевой состав флота в 2025 году. Фрегат FDI займет промежуточное положение между 2500-тонным корветом класса "Говинд" и 6000-тонным фрегатом класса FREMM.

Церемония резки стали для строительства головного фрегата FDI состоялась на предприятии Naval Group в Лорьяне 24 октября 2019 года, спуск на воду состоялся 7 ноября 2022 года.

29 марта 2021 года DGA уведомила компании Naval Group и Thales о размещении заказа на поставку еще двух кораблей серии. Резка стали для второго фрегата, "Адмирал Лузо" (l’Amiral Louzeau), началась в июле 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2024 года.

Фрегат FDI будет представлять собой многоцелевой боевой корабль класса 4500 т, предназначенный для решения широкого спектра задач в мирное время и военное время. Он сможет выполнять задачи самостоятельно или в составе соединения ВМС, включая противовоздушную оборону, противолодочную и противокорабельную борьбу, поддержку операций ССО.

FDI станет первым французским фрегатом, изначально защищенным от киберугроз, с двумя центрами обработки данных, где будет размещаться значительная часть корабельных приложений. Корабль получит средства борьбы с асимметричными угрозами, включая мини-БЛА и малоразмерные катера.

Длина фрегата составит 122,25 м, максимальная ширина – 18 м, водоизмещение – 4500 т. Корабль будет оснащен ГЭУ типа CODAD, позволяющей развивать максимальную скорость 27 узлов, дальность хода – 5000 морских миль на скорости 13 узлов. Автономность составит – 45 суток, экипаж – 125 человек + 28 пассажиров.

В состав комплекта вооружения фрегатов войдут противокорабельные ракеты MM40 Block.3C "Экзосет", зенитные управляемые ракеты "Астер-15/30", противолодочные торпеды MU90, артиллерийские системы. Корабли смогут одновременно применять вертолеты класса 10 т и беспилотные летательные аппараты класса 700 кг. На борту сможет размещаться отряд ССО с двумя катерами.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Греция
Франция
Продукция
IMPACT
Компании
DCNS
Thales
Проекты
Aster ЗУР
DCNS FREMM
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"