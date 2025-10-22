Войти
Lenta.ru

Раскрыты подробности о новых российских дальнобойных авиабомбах

367
0
0
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости.

Рожин: ВС РФ начали устанавливать реактивный двигатель на авиабомбы

Российские военные инженеры начали устанавливать реактивный двигатель на авиабомбы. Об этом сообщил военный эксперт Борис Рожин в своем Telegram-канале.

По его информации, авиабомбы ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) начали дотягиваться до тыловых объектов на Украине. «По строению бомба та же, но в хвостовой части появился реактивный двигатель», — отметил аналитик.

Рожин объяснил, что теперь у Российской армии появилось новое бюджетное средство для поражения целей в глубоком тылу противника. Ранее для этого можно было рассчитывать только на ударные беспилотники типа «Герань» или дорогостоящие крылатые ракеты.

20 октября замглавы Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Вадим Скибицкий подтвердил, что Вооруженные силы (ВС) России вышли на последовательное боевое опытное использование управляемых бомб «Гром-1» и «Гром-2». Их отличает то, что они способны преодолевать расстояние до 200 километров, в ходе последнего запуска снаряд пролетел 193 километра. Также отмечается их устойчивость к помехам украинских систем противовоздушной обороны (ПВО).

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
ФАБ-500
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"