РИА Новости

"Надежды нет". В США оценили реакцию Путина на заявления о Tomahawk

335
0
0
Запуск крылатой ракеты Tomahawk
Запуск крылатой ракеты Tomahawk.
Источник изображения: © U.S. Navy photo by Petty Officer 3rd Class Jonathan Sunderman

Аналитик Риттер: Путин сдержанно отреагировал на сообщения о Tomahawk

МОСКВА, 21 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин сдержанно отреагировал на сообщения о возможной передаче Украине ракет дальнего действия Tomahawk, поскольку их цель была не в давлении на Москву, заявил в эфире YouTube-канала военный аналитик Скотт Риттер.

"История с "Томагавками" просто дымовая завеса. <…> И давление было направлено не на Россию, почему Путин и отреагировал так сдержанно. <…> Вы же не видели, чтобы Путин стал серьезным, стучал кулаком по столу, угрожал, срывался. Путин сказал, что "Томагавк" — старая система, которую Россия может сбить. <…> Это говорит о том, что Путину известно больше, чем нам", — отметил эксперт.

При этом он высказал уверенность, что Соединенные Штаты в действительности даже не планировали поставлять эти ракеты Киеву.

"Это был сигнал Украине и Европе об их коллективном бессилии. Потому что, если они возлагают столько надежд на оружие, которое никогда не будет поставлено, это значит, что надежды у них нет вообще", — подчеркнул Риттер.

В четверг Путин провел телефонный разговор с Трампом. Как рассказал помощник президента Юрий Ушаков, особый акцент они сделали на вопросах украинского кризиса. Российский лидер отметил приверженность дипломатическому пути урегулирования, а также дал подробные оценки ситуации. Лидеры обсудили новую встречу, которая, вероятно, пройдет в Будапеште.

Стороны затронули и вопрос возможной поставки Украине ракет Tomahawk. Путин подчеркнул, что это оружие не изменит ситуацию на поле боя, но нанесет серьезный ущерб отношениям Москвы и Вашингтона.

Трамп, со своей стороны, призвал как можно скорее завершить конфликт и заявил, что это открывает колоссальные перспективы для экономического сотрудничества России и США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
Россия
США
Украина
BGM-109 Tomahawk
Путин Владимир
