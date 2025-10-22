Алаудинов предупредил Украину о демографической катастрофе

Алаудинов: Украина может столкнуться с демографической катастрофой

КУРСК, 21 окт - РИА Новости. Демографическая катастрофа может грозить Украине из-за потерь ВСУ на линии боевого соприкосновения, заявил РИА Новости командир спецназа "Ахмат", заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

Алаудинов 17 октября рассказал РИА Новости, что число погибших и пропавших без вести солдат ВСУ по всей линии фронта составляет порядка 2 миллионов.

"Мы видим, что руководству Украины абсолютно наплевать на мужскую часть населения, которая уничтожается. Украинская мужская часть, которая вылавливается на улицах как собаки, бросается на передовую. По сути своей, действительно, потери украинских формирований, которые уже, наверное, подошли к 2 миллионам человек, для них будут как демографическая катастрофа", - сказал Алаудинов.