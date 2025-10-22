Войти
Отряд кораблей Тихоокеанского флота ВМФ России прибыл в Таиланд

Моряк на корабле "Маршал Шапошников"
Моряк на корабле "Маршал Шапошников".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Никольский

На берегу их встретил военный оркестр и высокопоставленные таиландские офицеры

САТТАХИП /Таиланд/, 21 октября. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России прибыли на главную базу Саттахип королевских Военно-морских сил (ВМС) Таиланда. Об этом корреспондент ТАСС передает с места события.

"Мы с большим удовольствием в очередной раз пришли в Королевство Таиланд. Нам здесь все знакомо, мы будем рады приходить к вам снова и снова", - сказал командир отряда кораблей ТОФ Алексей Ульяненко.

Корабли ТОФ на берегу встретил военный оркестр и высокопоставленные таиландские офицеры. Российским морякам по традиции в знак уважения вручили цветочные гирлянды пхуанг малай. Деловой заход кораблей ТОФ будет проходить до 25 октября. В рамках визита также состоится совместное учение по связи и маневрированию в территориальных водах королевства.

Как сообщила 2 октября пресс-служба ТОФ, фрегат "Маршал Шапошников", корвет "Гремящий" и большой морской танкер "Борис Бутома" вышли из Владивостока для выполнения задач дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). В заливе Петра Великого корабли приняли на борт палубные вертолеты Ка-27, экипажи отработали действия по отражению атак средств воздушного нападения и безэкипажных катеров условного противника.

Роль военно-морской дипломатии

Традиции посещения российскими кораблями Таиланда больше 160 лет, именно она стоит у истоков дипломатических отношений двух стран. В 1863 году корабли флота Российской империи клипер "Гайдамак" и корвет "Новик" впервые пришвартовались в устье реки Чаупхрая, на берегах которой стоит Бангкок. Русские моряки были тепло приняты королем Монгкутом (Рама IV), который считал важным налаживание отношений с Россией в условиях колониальных поползновений Великобритании и Франции. С этого момента и до 1917 года заходы российских кораблей в Сиам, как назывался Таиланд до 1949 года, стали частым явлением.

В феврале 1874 года в Сиам прибыл отряд кораблей контр-адмирала Федора Брюмера. Тогда же король Рама V, вступивший на престол в 1868 году, заявил о желании наладить дружественные отношения с Россией. Очередной визит кораблей Тихоокеанской эскадры под командованием контр-адмирала Авраама Асланбегова состоялся в апреле 1882 года. Рама V наградил русских офицеров памятными медалями по случаю 100-летия правления династии Чакри. Тогда же наладился обмен письмами между монархами Российской Империи и Сиама.

Мощный импульс дальнейшему укреплению отношений между странами придал визит в марте 1891 года цесаревича Николая Александровича, будущего российского императора Николая II, который прибыл в Бангкок на крейсере "Память Азова". Николай Александрович был принят Рамой V, между ними завязалась дружба. Укрепление межгосударственных связей благодаря российскому флоту и последующий визит в Российскую империю Рамы V в 1897 году привели к тому, что между странами были установлены дипломатические отношения. Тайцы регулярно подчеркивают роль России в сохранении суверенитета страны в конце XIX века, когда Сиам с востока и запада был окружен колониальными империями. Благодаря сильному союзнику королевству удалось сохранить независимость и культурную идентичность.

Затем в 1911 году на церемонию коронации короля Рамы VI на крейсере "Аврора" в Бангкок прибыл великий князь Борис Владимирович. Последний официальный заход корабля российского императорского флота "Аскольд" состоялся в 1914 году. После свержения монархии в России и в период существования СССР военные корабли в таиландские порты не заходили. Впервые в современной истории российский военный корабль (подводная лодка "Варшавянка") прибыл в Таиланд на базу Саттахип в ноябре 1997 года.

О кораблях отряда

"Маршал Шапошников" был спущен на воду в январе 1985 года на заводе "Янтарь" в Калининграде как большой противолодочный корабль проекта 1155. В 2016 году встал на ремонт с модернизацией во Владивостоке в Центре судоремонта "Дальзавод". В ходе модернизации "Маршал Шапошников" был переклассифицирован во фрегат и получил современные комплексы ударного ракетного оружия "Калибр-НК" и "Уран". Фрегат после испытаний вернулся в боевой состав ТОФ 27 апреля 2021 года.

Головной корвет проекта 20385 "Гремящий" построен на заводе "Северная верфь". Андреевский флаг был поднят в декабре 2020 года. Корабль прибыл на главную базу Тихоокеанского флота 30 ноября 2021 года вместе с подлодками "Петропавловск-Камчатский" и "Волхов".

Большой морской танкер "Борис Бутома" - танкер комплексного снабжения кораблей ТОФ. Построен по проекту 1559-В (шифр "Морской простор") на Балтийском заводе. Введен в эксплуатацию 30 октября 1978 года. 

