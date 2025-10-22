Войти
Будущий полет ракеты Starship назвали важнейшим

Фото: SpaceX / Globallookpress.com
Фото: SpaceX / Globallookpress.com.

Digital Trends: 12-й полет Starship будет важнейшим из-за испытаний ракеты V3

Грядущий полет ракеты Starship окажется важнейшим для корпорации SpaceX. Об этом сообщает издание Digital Trends.

Последний на данный момент полет Starship — самой мощной космической ракеты — состоялся 14 октября. Инженеры компании провели ряд испытаний и посчитали полет успешным. Редакторы медиа заметили, что следующий полет Starship окажется важнейшим для проекта, так как SpaceX будет впервые испытывать новую версию ракеты V3.

Ракета проекта V3 будет отличаться повышенной производительностью и иметь возможность повторного использования для более длительных миссий. Также считается, что эта модель Starship будет использоваться для дальних полетов к другим планетам. В том числе ракету могут использовать при пилотируемой высадке на Луну в рамках миссии Artemis III. «Успешный 12-й полет станет большим стимулом для SpaceX», — отметили важность испытаний эксперты.

Хотя компания Илона Маска не назвала сроки 12-го запуска, он должен состояться в конце 2025 или начале 2026 года. Начиная с 2026-го, SpaceX хочет запускать ракеты Starship раз в две недели.

В середине октября стало известно, что ученые Московского авиационного института (МАИ) разработают грузовой космический самолет, который может заменить ракеты космического назначения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
SpaceX
МАИ
Персоны
Илон Маск
Проекты
Луна
