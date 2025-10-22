Многоразовая ракета-носитель Zhuque-3 прошла испытания перед первым запуском

На следующем этапе проверят способность аппарата к безопасному возвращению на Землю

ШАНХАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Китайская многоразовая ракета-носитель Zhuque-3, разработанная компанией LandSpace, успешно прошла несколько тестов перед первым полетом. Как сообщило Центральное телевидение Китая, испытание по заправке топливом и статическое огневое испытание двигателя уже завершены.

На следующем этапе инженеры будут проверять способность ракеты-носителя к безопасному возвращению на Землю.

Zhuque-3 будет использоваться для создания крупномасштабных сетей спутников. Ракета-носитель отличается высокой грузоподъемностью, низкой стоимостью и возможностью многократного использования. Zhuque-3 оснащена жидкостным ракетным двигателем. Корпус ракеты сделан из нержавеющей стали.

Диаметр первой и второй ступеней Zhuque-3 составляет 4,5 м, диаметр обтекателя - 5,2 м, а общая длина - 66,1 м. Взлетная масса составляет около 570 тонн, а взлетная тяга - более 750 тонн. После завершения орбитальной миссии Zhuque-3 может автономно вернуться на Землю, совершить мягкую посадку и быть повторно использована.