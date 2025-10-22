Войти
ТАСС

Многоразовая ракета-носитель Zhuque-3 прошла испытания перед первым запуском

323
0
0
Zhuque-3 VTVL-1
Прототип первой ступени ракеты-носителя Zhuque-3 VTVL-1.
Источник изображения: topwar.ru

На следующем этапе проверят способность аппарата к безопасному возвращению на Землю

ШАНХАЙ, 21 октября. /ТАСС/. Китайская многоразовая ракета-носитель Zhuque-3, разработанная компанией LandSpace, успешно прошла несколько тестов перед первым полетом. Как сообщило Центральное телевидение Китая, испытание по заправке топливом и статическое огневое испытание двигателя уже завершены.

На следующем этапе инженеры будут проверять способность ракеты-носителя к безопасному возвращению на Землю.

Zhuque-3 будет использоваться для создания крупномасштабных сетей спутников. Ракета-носитель отличается высокой грузоподъемностью, низкой стоимостью и возможностью многократного использования. Zhuque-3 оснащена жидкостным ракетным двигателем. Корпус ракеты сделан из нержавеющей стали.

Диаметр первой и второй ступеней Zhuque-3 составляет 4,5 м, диаметр обтекателя - 5,2 м, а общая длина - 66,1 м. Взлетная масса составляет около 570 тонн, а взлетная тяга - более 750 тонн. После завершения орбитальной миссии Zhuque-3 может автономно вернуться на Землю, совершить мягкую посадку и быть повторно использована. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"