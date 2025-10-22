Глава СВР раскрыл детали подготовки НАТО к войне с Россией

Нарышкин рассказал о подготовке НАТО к войне с Россией

МОСКВА, 21 окт - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин раскрыл детали подготовки европейских членов НАТО к войне с Россией - в частности, стоит задача в сжатые сроки обеспечить всеми ресурсами Союзные силы реагирования альянса.

Об этом Нарышкин рассказал на прошедшем в Самарканде (Узбекистан) заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ.

"Мы, безусловно, видим приготовления европейских союзников по НАТО к войне с нашей страной. Поставлена задача в сжатые сроки обеспечить всеми необходимыми ресурсами предназначенные для этого натовские Союзные силы реагирования. Запущен процесс кратного наращивания объемов выпуска продукции европейского ВПК. На регулярную основу переведены отработка мобилизационных мероприятий и зомбирование населения пропагандой о неизбежной агрессии со стороны Москвы", - сказал Нарышкин, с текстом выступления которого ознакомилось РИА Новости.