В Южной Корее переняли опыт «войны дронов» на СВО

Перехватчик дронов KAiDEN
Перехватчик дронов KAiDEN.
Источник изображения: defence-blog.com

Defence Blog: В Южной Корее представили перехватчик дронов KAiDEN

Компания из Южной Кореи Nearthlab представила новый перехватчик дронов KAiDEN, при создании которого явно учитывали опыт «войны беспилотников» в небе над зоной СВО. Об этом сообщает Defence Blog.

Судя по компоновке, конструкторы из Nearthlab переняли успешный опыт применения подобных аппаратов. Камера и боевая часть аппарата находятся в сигарообразном корпусе, который оснащен четырьмя лучами с двигателями. Отмечается, что KAiDEN получил систему искусственного интеллекта, которая помогает сопровождать цель.

Беспилотник весом 2,8 килограмма может нести до килограмма полезной нагрузки. Аппарат развивает скорость до 250 километров в час, а максимальная дальность полета составляет пять километров.

Для перехватчиков разработали пусковую установку, которая обеспечивает хранение и автономный запуск дронов. Беспилотник может стартовать с нее через несколько секунд после получения команды.

В июле «Известия» писали, что российские дроны-перехватчики «Елка», которые используют в зоне СВО, способны сбить аппарат любого типа. Аппарат с системой самонаведения работает по принципу «захватил цель — выстрелил — забыл».

  В новости упоминаются
Страны
Южная Корея
Проекты
БПЛА
