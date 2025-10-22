Войти
Вестник Мордовии

Новейший танк "Чхонма-20" имеет ряд преимуществ по сравнению с танками НАТО

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Показанный недавно на военном параде в Пхеньяне новейший танк "Чхонма-20" является крупным достижением военной промышленности КНДР.

На нем установлен комплекс активной защиты, который, судя по размещенным фотографиям, приспособлен сбивать различные боеприпасы, атакующие в крышу. В броню также интегрированы датчики, комплекса оптико - электронного подавления. Модульная динамическая защита прикрывает танк практически со всех сторон.

У наводчика-оператора имеются многоканальные прицелы, позволяющие кроме работы с орудием и спаренным пулеметом также управлять 152-мм тандемными ракетами с лазерным наведением, бьющими, как минимум, на пять километров.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

На башне находится дистанционно-управляемая 30-мм гранатометная установка, предназначенная для борьбы с живой силой противника.

Сообщалось, что в КНДР созданы танковые двигатели большой мощности ( до 1500 л.с.), позволяющие боевой машине с массой до 55 тонн обладать очень хорошей подвижностью.

Эксперты обратили на цилиндр неизвестного назначения в корме башни танка. Делались предположения, что там может быть поднимаемая РЛС, станция спутниковой связи, контейнер для БПЛА или вообще что-то другое.

Источник изображения: Фото: ЦТАК

Как считается, в нынешнем виде "Чхонма-20" уже может на равных сражаться с любым из имеющихся танков НАТО, тем более, что на их серийных машинах пока отсутствуют комплексы активной защиты и управляемое вооружение.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Проекты
NATO
БПЛА
