В США представили БЭК-перехватчик

Фото: SeaSatellites
Фото: SeaSatellites.

Компания Seasats представила скоростной БЭК-перехватчик Quickfish

Американская компания Seasats представила безэкипажный катер (БЭК) Quickfish, который позиционируют как скоростной перехватчик. Об этом сообщает Breaking Defense.

В компании заявили, что Quickfish продемонстрировали Военно-морским силам США в ходе недавних учений. Аппарат получил видеоканал, позволяющий обнаруживать и распознавать цели.

БЭК длиной более пяти метров может выполнять задачи при волнении моря в шесть баллов. Аппарат развивает скорость более 35 узлов. Остальные характеристики Quickfish не раскрывают.

В Seasats рассказали, что неназванный американский оборонный заказчик уже приобрел новый БЭК, а партнеры компании в Австралии, Японии и на Филиппинах подписали соглашения о местном производстве.

Ранее в октябре в компании Godrone сообщили, что детектор дронов «Набат» версии V.3 благодаря расширенному диапазону электромагнитных частот научили определять БЭКи. Обновленное изделие обнаруживает вражеские дроны на дальности два километра.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
США
Филиппины
Япония
Проекты
Военные учения
