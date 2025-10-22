Войти
Lenta.ru

Российские бойцы рассказали о дальности «Молний»

335
0
0
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости
Фото: Станислав Красильников / РИА Новости.

«Известия»: ВС России поразили цель дроном «Молния» на дальности 55 километров

Операторы дронов-камикадзе «Молния» 123-й бригады Южной группировки российских войск смогли поразить цель на дальности свыше 50 километров. О возможностях аппаратов бойцы Вооруженных сил (ВС) России рассказали «Известиям».

«"Молния" — это FPV-дрон самолетного типа. По сути, это и есть противотанковая мина. В противотанковой мине тротиловый эквивалент взрывной части — 7,5 килограмма. Вот то же самое мы и грузим [на "Молнии"]», — сказал военнослужащий с позывным Бах.

Отмечается, что самой удаленной целью, которую поразили «Молнией», была газоперекачивающая станция на расстоянии 55 километров от пусковой позиции. Аппарат может работать в режиме автопилота в случае потери связи с оператором. При восстановлении канала пилот может продолжить полет в ручном режиме. В сообщении добавили, что подготовка запуска дрона занимает не более пяти минут.

Ранее в октябре стало известно, что беспилотник «Молния-2» поразил цель на рекордной дальности 82 километра. В качестве боевой части аппарата чаще всего используют противотанковые мины.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 22.10 07:51
  • 10965
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.10 06:34
  • 1
Комментарий к "На Западе оценили российский Т-90М2 «Рывок-1»"
  • 21.10 21:41
  • 0
Ответ на "Балтийское эхо нацизма"
  • 21.10 21:20
  • 2
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 19:04
  • 0
Насчет "нескольких очевидных критических проблем" НАЗЕМНОГО ПВО
  • 21.10 17:58
  • 1
Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К
  • 21.10 17:51
  • 0
Балтийское эхо нацизма
  • 21.10 17:44
  • 1
Самый мощный в мире пулемет КПВТ для борьбы с дронами получил "Кречет"
  • 21.10 17:38
  • 0
Беларусь и Россия продолжают укреплять единое оборонное пространство
  • 21.10 17:18
  • 1
"Валить" переделанные в БПЛА украинские самолеты может обновленная "Зушка"
  • 21.10 16:18
  • 2
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"