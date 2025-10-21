Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10

Индонезийские СМИ сообщили, что министр финансов Индонезии Пурбая Юдхи Садева 15 октября 2025 года утвердил запрос министерства обороны страны относительно выделения закупочного бюджета в размере 9 млрд долл на следующий год. Указанный бюджет планируется использовать в том числе для приобретения в Китае для ВВС Индонезии 42 истребителей J-10. Однако кредитные средства для финансирования части закупок по данному бюджету еще необходимо изыскать.

Истребитель J-10B ВВС НОАК, снимок 09.04.2018 (с) Yang Pan / министерство обороны КНР

Сообщается, в частности, что министерство финансов Индонезии одобрило план финансирования приобретения трех крупных оборонных систем у Китая за счет иностранных займов на общую сумму 3,1 млрд долл, и Джакарта начала активный поиск кредиторов для поддержки этой инициативы. Эти три системы включают многоцелевые истребители J-10B, быстроходные ракетные катера тримаранного типа проекта 22 (класс Houbei) и экспортный вариант китайских береговых подвижных противокорабельных ракетных комплексов со сверхзвуковыми ракетами СМ-302 (YJ-12).

Согласно данным группы Jane's, Индонезия намерена приобрести 42 подержанных истребителя J-10B из состава ВВС НОАК. Для закупки истребителей J-10B министерство обороны получило разрешение на привлечение иностранных кредитов в размере до 1,6 млрд долл, причем средства могут быть предоставлены иностранными экспортно-кредитными агентствами, двусторонними кредиторами или частными кредиторами. Ракетные катера проекта 22 также, видимо, предполагается приобрести из состава ВМС НОАК, для чего планируется привлечение кредитов на сумму 600 млн долл, а кредиты еще на 1 млрд долл предполагается использовать для закупки в КНР береговых подвижных противокорабельных ракетных комплексов с ракетами СМ-302 (YJ-12).

Сообщения о намерении Индонезии приобрести в Китае 42 истребителя J-10 публикуются с конца мая 2025 года, в том числе со ссылками на высказывания президента Индонезии Прабово Субианто и министра обороны Индонезии Шафри Джамсоэддина. 15 октября министр обороны Джамсоэддин заявил, что Индонезия в ближайшее время закупит истребители J-10 и "скоро мы увидим их в полете над Джакартой".

По всей видимости, закупка Индонезией в Китае истребителей J-10 будет означать окончательную ликвидацию планов по закупке Индонезией американских истребителей Boeing F-15ID (F-15EX), тем более, что финансирование крайне дорогостоящей закупки американских самолетов с самого начала выглядело ничем не обеспеченным для индонезийской стороны.

Истребители J-10 разработаны и производятся китайским авиастроительным предприятием Chengdu Aircraft Industrial (Group) Co. в Чэнду, и поступают на вооружение ВВС НОАК с 2003 года. Вариант J-10B серийно производился с 2013 по 2015 годы, и по западным источникам, сейчас НОАК располагают оценочно 55 самолетами J-10B. Возможная продажа 42 этих самолетов Индонезии, видимо, позволит фактически снять эту модификацию с вооружения строевых частей ВВС НОАК. Как и предшествующие модификации, J-10B оснащался российским двигателем АЛ-31ФН.

В случае приобретения самолетов J-10, Индонезия, видимо, станет вторым иностранным заказчиком этих истребителей после Пакистана, который с марта 2022 года получил 36 истребителей новой постройки экспортной модификации J-10CE. Сообщается, что сейчас переговоры о заказе 20 самолетов J-10CE нового производства ведут также Бангладеш. Интерес на мировом рынке к истребителю J-10 значительно повысился после успешного выступления пакистанских J-10CE в краткосрочных боевых действиях против Индии в начале мая 2025 года. Можно признать достоверной потерю Индией в воздушных боях 7 мая с пакистанскими истребителями J-10CE одного истребителя Dassault Rafale, и, с высокой степенью вероятности - одного Dassault Mirage 2000 и одного МиГ-29 UPG. Предположительно, все они были сбиты новыми китайскими ракетами PL-15Е класса "воздух - воздух" большой дальности (заявленная дальность до 145 км). Это, видимо, были первые победы в реальном бою, одержанные китайскими истребителями J-10.