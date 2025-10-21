Команда и газы: страны ОДКБ отработают устранение последствий удара химоружием

На маневрах «Нерушимое братство – 2025» военные из РФ, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и Таджикистана обучаются спасать заложников и проводить миротворческие миссии

Контингенты стран ОДКБ отрабатывают на территории Таджикистана методы совместной борьбы с последствиями применения химического и биологического оружия, а также выполняют тренировки по спасению заложников и проведению миротворческих операций. В учениях «Нерушимое братство – 2025», помимо принимающей стороны, задействованы боевые подразделения Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России общей численностью 1500 человек. По мнению экспертов, контртеррористическая повестка учений крайне актуальна для региона, угрозы дестабилизации которого — в том числе со стороны Запада — не просто сохраняются, но и постоянно растут.

Старт учений «Нерушимое братство – 2025»

В понедельник в Таджикистане на полигоне Фахрабад стартовали учения Миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) «Нерушимое братство – 2025», а также спецучения с совместным формированием радиационной, химической и биологической защиты и медицинского обеспечения ОДКБ «Барьер-2025».

Фото: ТАСС Источник изображения: iz.ru

На церемонии открытия генсек ОДКБ Имангали Тасмагамбетов заявил, что маневры проводятся в условиях обострения кризиса системы международных отношений и сохранения конфликтного потенциала в Центрально-Азиатском регионе.

«Миротворческие силы ОДКБ в условиях сложной военно-политической обстановки и региональной нестабильности должны быть в постоянной готовности к проведению миротворческих операций как в зоне ответственности организации, так и за ее пределами по мандату ООН», — сказал Тасмагамбетов.

В учениях принимают участие воинские контингенты Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составляют подразделения 201-й военной базы Центрального военного округа, в том числе горные, подразделения связи, радиоэлектронной борьбы, радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, медицинские подразделения и расчеты беспилотников. Общая численность участников составляет около 1500 человек и более 200 единиц военной и специальной техники, в том числе шесть вертолетов и свыше 20 беспилотников.

Фото: ТАСС Источник изображения: iz.ru

В ходе активной фазы, которая продлится до 24 октября, воинские контингенты отработают вопросы подготовки и организации миротворческой операции Коллективных миротворческих сил ОДКБ, применение совместного формирования РХБ защиты и медицинского обеспечения, а также выполнят задачи по постконфликтному урегулированию в кризисной зоне. Последнее включает в себя выполнение учебно-боевых задач на блокпостах и пунктах приема пострадавших, при сопровождении колонн и грузов, освобождении населенного пункта, спасении «заложников» и оказании гуманитарной помощи.

— Контртеррористическая повестка на таких учениях присутствует постоянно, — рассказал «Известиям» военный эксперт Алексей Леонков. — Но есть нюансы, связанные с тем, что характер возможных угроз постоянно меняется. В ходе кратковременных конфликтов могут применяться любые виды вооружений. Террористы не ограничены никакими конвенциями и могут использовать и биологическое, и химическое оружие.

Южный регион сейчас неспокоен, и угрозы для стран Средней Азии сохраняются, добавил эксперт.

— Прокси-война стала одним из инструментов, которыми коллективный Запад пытается дестабилизировать мировую обстановку. Нужно быть готовыми к любым сюрпризам, к появлению чего-то неожиданного. Поэтому и задействовано на учении подразделение РХБ защиты. Наши войска РХБЗ имеют богатый опыт, мы сталкивались с применением неконвенционального оружия. Передача этого опыта очень важна, поэтому она и вошла в повестку этих учений.

Фото: ТАСС Источник изображения: iz.ru

Маневры в Таджикистане проходят на фоне растущих угроз, в том числе со стороны Запада, говорит «Известиям» научный сотрудник Лаборатории исследований современных Центральной Азии и Кавказа Института Востоковедения РАН Дарья Сапрынская.

— Подобный формат учений реализуют с 2004 года. Они нацелены на повышение квалификации и проработку совместных действий острого реагирования. Конкретные угрозы пока исходят из внутрирегиональных проблем — например, возможного роста радикализма, пограничных конфликтов. Не стоит забывать об активности блока НАТО, а также возможных угрозах со стороны коллективного Запада, — добавила она.

На этом фоне маневры, безусловно, укрепляют диалог между Москвой и Душанбе, подчеркивает эксперт.

Какие учения ОДКБ проходили в последнее время

20 сентября в Киргизии завершились учения с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона ОДКБ «Рубеж-2025». Они прошли в три этапа. На первом были отработаны вопросы действий подразделений при введении высших степеней боевой готовности, также была проведена перегруппировка в район проведения маневров. На втором этапе командование и подразделения КСБР занимались подготовкой организации боевых действий по ликвидации незаконных вооруженных формирований в условиях горной местности. На третьем этапе участники учения отрабатывали непосредственно ведение боевых действий по блокированию и уничтожению групп и отрядов незаконных вооруженных формирований и восстановлению линии государственной границы.

Фото: РИА Новости/Игорь Егоров Источник изображения: iz.ru

В маневрах «Рубеж-2025» принимали участие контингенты из России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана. Общая численность участников составила около 1200 человек и 500 единиц военной и специальной техники, в том числе самолетов, вертолетов, БПЛА и боевых катеров.

«Известия» сообщали, что в начале сентября в Белоруссии прошла серия учений ОДКБ — «Взаимодействие-2025», «Поиск-2025» и «Эшелон-2025».

В рамках маневров «Взаимодействие-2025» российские военные из Коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ отрабатывали совместную борьбу с беспилотниками, опираясь на опыт спецоперации. Кроме того, российские десантники отработали слаженное перемещение, взаимное прикрытие, непрерывное ведение огня, эвакуацию раненых, подвоз подкреплений на бронетранспортерах и ликвидацию вражеских FPV-дронов.

В ходе учения «Эшелон-2025» особое внимание уделили технической разведке, эвакуации и ремонту поврежденной техники, а также защите от дронов. Отрабатывалась также организация производства на сборном пункте, куда доставляют поврежденные машины.

Фото: РИА Новости/Виктор Толочко Источник изображения: iz.ru

Специальное учение «Поиск-2025» было посвящено организации разведки в рамках совместных операций. Разведгруппы выявляли объекты условного противника и корректировали огонь. Подразделения активно задействовали беспилотники разных типов, тепловизоры и новейшие образцы средств связи.

Нерушимое братство – 2025. Источник: iz.ru

В совместных учениях были задействованы более 2 тыс. военнослужащих и 450 единиц вооружений и техники. В маневрах приняли участие военные из Белоруссии, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Роман Крецул

Елизавета Борисенко