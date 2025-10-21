Войти
ТАСС

Макрон: Украина и Европа должны участвовать в дискуссии по украинскому конфликту

Президент Франции Эмманюэль Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон.
Источник изображения: © Сергей Гунеев/ POOL/ ТАСС

Если речь идет о будущем Украины, то украинцы должны сидеть за столом переговоров, считает президент Франции

ПАРИЖ, 20 октября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Европа и Украина должны принимать участие в дискуссиях между Россией и США, касающихся урегулирования украинского конфликта. Такое мнение глава французского государства выразил на пресс-конференции Средиземноморской группы в Словении.

"Относительно встречи президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина - я считаю, что это очень хорошо, когда лидеры могут встречаться и обсуждать свою двустороннюю повестку. Но если речь идет о будущем Украины, то украинцы должны сидеть за столом переговоров. И если обсуждается то, что касается безопасности европейцев, то европейцы также должны быть за этим столом", - полагает Макрон, выступление которого транслировалось на странице Елисейского дворца в X.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров двух стран, которая может быть организована в венгерской столице. 

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Словения
США
Украина
Франция
Персоны
Путин Владимир
Трамп Дональд
