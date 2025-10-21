Премьер Индии занялся йогой на палубе авианосца «Викрант» на фоне МиГ-29К

Источник изображения: topwar.ru

Премьер-министр Индии Нарендра Моди решил отпраздновать один из наиболее значимых в индуизме праздников на борту авианосца. Речь идёт о празднике Дивали, который символизирует победу добра над злом и иногда называется «Фестивалем огней».

Нарендра Моди в куртке и кепке ВМС Индии появился на борту авианосца «Викрант», который находится на стоянке в акватории военно-морской базы в индийском штате Гоа.

Моди понаблюдал за показательными полётами палубных истребителей МиГ-29К и вертолётов морской авиации. Глава индийского правительства высоко оценил мастерство индийских лётчиков и возможности истребителей российского производства.

В утренние часы Моди занялся йогой на борту INS Vikrant на фоне истребителей МиГ-29К.

Затем индийский премьер сфотографировался вместе с экипажем авианосца. В составе команды «Викранта» есть и военнослужащие-женщины. Моряки устроили перформанс, выстроившись в фигуру, повторяющую контуры якоря. Нарендру Моди поставили в «остриё».

Как пишут индийские СМИ, Моди расчувствовался, когда члены экипажа авианосца исполнили для него сочинённую ими песню, посвящённую успеху операции «Синдур». Эта военная операция заключалась в нанесении ударов по территории Пакистана в мае 2025 года.