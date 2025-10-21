Войти
Ростех

ОДК разработала мобильную испытательную установку для авиадвигателя АИ-222-25

529
0
+1
АИ-222-25
АИ-222-25.
Источник изображения: Объединенная двигателестроительная корпорация

Оборудование позволяет проверять после ремонта работу систем двигателя самолета Як-130 прямо на аэродроме эксплуатации

На московском предприятии «ОДК-Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех создана мобильная испытательная установка для авиадвигателя АИ-222-25. Новое оборудование позволяет проверять после ремонта работу систем двигателя учебно-тренировочного самолета Як-130 прямо на аэродроме эксплуатации. Это существенно упрощает обслуживание двигателей и ускоряет приемо-сдаточные работы.

Мобильная испытательная установка для АИ-222-25 позволяет проводить комплексную проверку авиадвигателя без транспортировки на завод-изготовитель. Все основные системы спроектированы с учетом обеспечения условий, максимально приближенных к реальной эксплуатации двигателя.

«Серийные авиационные двигатели АИ-222-25 применяются на учебно-тренировочных самолетах Як-130 в России и за рубежом. „ОДК-Салют“ уже использует разработку при техническом обслуживании силовых агрегатов на аэродромах заказчиков. Мобильная испытательная установка показала высокую эффективность: ее можно быстро развернуть на любой площадке, что значительно повысило оперативность приемо-сдаточных работ и упростило обслуживание авиадвигателей», — отметил управляющий директор «ОДК-Салют» Алексей Громов.

В состав изделия входит система управления и сбора данных, которая делится на три компонента: аппаратная часть, программное обеспечение и пульт управления. Эти устройства с высокой точностью имитируют бортовые системы самолета. К ним также относится платформа, связывающая воедино датчики двигателя и позволяющая получать от них информацию в режиме реального времени.

Во время испытаний с помощью мобильной установки специалисты контролируют все основные параметры двигателя: обороты роторов и вибрацию на передней и задней опорах, температуру газов за турбиной, давление масла и топлива и другие.

АИ-222-25 — серийный двухконтурный бесфорсажный турбореактивный двигатель, предназначенный для использования в качестве штатной силовой установки на самолетах Як-130 производства Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха и его модификациях. Двигатель серийно производится из отечественных материалов на московском предприятии «ОДК-Салют».

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АИ-222
Як-130
Компании
ОАК
ОДК УК
Ростех
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 14:00
  • 10950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 09:41
  • 1
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 09:33
  • 1
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"
  • 20.10 23:46
  • 0
Комментарий на "Су-34 во всей красе: Россия начала крупнейшую в истории военной операции бомбардировку по украинским целям (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.10 22:04
  • 0
Комментарий к "Армия США получит новый «Абрамс» до конца года"
  • 20.10 21:25
  • 3
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 20.10 20:19
  • 0
Комментарий к "Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)"
  • 20.10 18:10
  • 3
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 20.10 16:49
  • 3
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 20.10 16:01
  • 1
Российские сенаторы ознакомились с производством МС-21 в Иркутске
  • 20.10 15:58
  • 1
Слуцкий призвал Европу прекратить разжигать украинский конфликт