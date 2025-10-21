ОДК разработала мобильную испытательную установку для авиадвигателя АИ-222-25

Оборудование позволяет проверять после ремонта работу систем двигателя самолета Як-130 прямо на аэродроме эксплуатации

На московском предприятии «ОДК-Салют» Объединенной двигателестроительной корпорации Госкорпорации Ростех создана мобильная испытательная установка для авиадвигателя АИ-222-25. Новое оборудование позволяет проверять после ремонта работу систем двигателя учебно-тренировочного самолета Як-130 прямо на аэродроме эксплуатации. Это существенно упрощает обслуживание двигателей и ускоряет приемо-сдаточные работы.

Мобильная испытательная установка для АИ-222-25 позволяет проводить комплексную проверку авиадвигателя без транспортировки на завод-изготовитель. Все основные системы спроектированы с учетом обеспечения условий, максимально приближенных к реальной эксплуатации двигателя.

«Серийные авиационные двигатели АИ-222-25 применяются на учебно-тренировочных самолетах Як-130 в России и за рубежом. „ОДК-Салют“ уже использует разработку при техническом обслуживании силовых агрегатов на аэродромах заказчиков. Мобильная испытательная установка показала высокую эффективность: ее можно быстро развернуть на любой площадке, что значительно повысило оперативность приемо-сдаточных работ и упростило обслуживание авиадвигателей», — отметил управляющий директор «ОДК-Салют» Алексей Громов.

В состав изделия входит система управления и сбора данных, которая делится на три компонента: аппаратная часть, программное обеспечение и пульт управления. Эти устройства с высокой точностью имитируют бортовые системы самолета. К ним также относится платформа, связывающая воедино датчики двигателя и позволяющая получать от них информацию в режиме реального времени.

Во время испытаний с помощью мобильной установки специалисты контролируют все основные параметры двигателя: обороты роторов и вибрацию на передней и задней опорах, температуру газов за турбиной, давление масла и топлива и другие.

АИ-222-25 — серийный двухконтурный бесфорсажный турбореактивный двигатель, предназначенный для использования в качестве штатной силовой установки на самолетах Як-130 производства Объединенной авиастроительной корпорации Ростеха и его модификациях. Двигатель серийно производится из отечественных материалов на московском предприятии «ОДК-Салют».