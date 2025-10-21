"Документ подпишут генералы": почему мир на Украине с Зеленским невозможен

Полковник Ходаренок: Зеленского могут исключить из мирного процесса по Украине

Владимир Путин и Дональд Трамп на встрече в Будапеште могут обсуждать отстранение Владимира Зеленского от власти на Украине, предположил профессор Хельсинского университета Туомас Малинен. Почему мир с Зеленским невозможен и кто будет подписывать мирные договоренности - рассуждает военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок.

Профессор Хельсинского университета Туомас Малинен заявил в соцсети X, что на встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может обсуждаться вопрос об отстранении украинского лидера Владимира Зеленского с поста.

"Интересно будет посмотреть, договорятся ли в Будапеште Трамп и Путин об отстранении Зеленского от должности президента", - написал профессор.

По его мнению, без ухода Зеленского с должности президента конфликт на Украине не завершится. И основания так думать, безусловно, есть.

Все дело в том, что президент Украины считает себя фигурой, сравнимой с Александром Македонским, Юлием Цезарем и Октавианом Августом, причем одновременно. Ему кажется, что он уверенно держит штурвал мировой политики в собственных руках и военно-политическая и оперативно-стратегическая обстановка на планете развивается исключительно в соответствии с его замыслами, приказами и распоряжениями.

Три встречи с Трампом

Яркое свидетельство этого - первая встреча Зеленского с Трампом, которая состоялась в Белом доме 28 февраля. На этом саммите президент Украины с первых минут откровенно попутал берега и стал вести себя даже не как равный президенту мировой державы номер один, а однозначно ставил себя выше американского лидера. Эту встречу наблюдатели практически сразу стали характеризовать как одно из самых странных и скандальных событий за всю историю мировой дипломатии.

В феврале переговоры Зеленского и Трампа практически сразу переросли в ссору, причем в прямом эфире, перед объективами десятков камер. Обстановка в Овальном кабинете настолько накалилась, что обмен мнениями на повышенных тонах перешел в плоскость откровенного скандала.

Трамп и вице-президент США Джей Ди Вэнс десять минут ставили Зеленского на место в соответствии с его реальным статусом в мировой политике, однако никакого значимого результата так и не добились. Встреча закончилась тем, что президента Украины практически выгнали из Белого дома. Такого позора за все 34 года своей независимости Киев еще не знал.

Вторая встреча Зеленского и Трампа состоялась 18 августа. Некоторые уроки президент Украины из своего предыдущего афронта извлек, саммит прошел в более дружественной обстановке. Однако изменился ли Зеленский? Да, в Белом доме он стал осторожнее, но о каких-либо кардинальных переменах в поведении и характере украинского лидера говорить не приходится.

И об этом свидетельствует третья встреча в Белом доме, прошедшая 17 октября. По данным газеты Financial Times, Трамп на ней постоянно ругался, а в один момент сбросил со стола разложенные на нем карты боевых действий. Есть основания предполагать, что президент Украины в очередной раз «достал» главу Белого дома.

Таким образом, вывод в подобной обстановке может быть только один: Владимир Зеленский как глава государства откровенно недоговороспособен.

Кто подпишет мирный договор?

По этим причинам какая-либо трехсторонняя встреча с участием Трампа, Путина и Зеленского представляется весьма и весьма маловероятной. Президент Украины с легкостью может превратить подобный саммит в нечто подобное скандалу в коммунальной квартире, а главное - результат встречи будет нулевым. Еще более маловероятным событием представляются двухсторонние переговоры Путина и Зеленского.

Так что вполне возможно, что какой-либо документ о гипотетическом прекращении военных действий между Россией и Украиной подпишут генералы противоборствующих сторон, а Владимир Зеленский будет исключен из этого процесса.

Каким способом будет достигнута изоляция президента Украины, чей срок истек еще в 2024 году, от переговорных процедур - пока неясно. Но вполне возможно, что и в Вашингтоне пришли к выводу, что достигнуть реализации каких-либо соглашений с участием Зеленского невозможно по определению.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

Биография автора:

Михаил Михайлович Ходаренок - военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке.

Окончил Минское высшее инженерное зенитное ракетное училище (1976), Военную командную академию ПВО (1986).

Командир зенитного ракетного дивизиона С-75 (1980-1983).

Заместитель командира зенитного ракетного полка (1986-1988).

Старший офицер Главного штаба Войск ПВО (1988-1992).

Офицер главного оперативного управления Генерального штаба (1992-2000).

Выпускник Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил России (1998).

Обозреватель «Независимой газеты» (2000-2003), главный редактор газеты «Военно-промышленный курьер» (2010-2015).

