В Польше назвали российский УМПБ серьезным вызовом

Defence24: Модернизированный УМПБ является серьезным вызовом для ПВО Киева

Воздушно-космические силы России могли нанести удар по цели в Харьковской области новой модификацией универсального межвидового планирующего боеприпаса (УМПБ). Польское издание Defence24 назвало обновленную умную бомбу серьезным вызовом для ПВО Киева.

Украинская прокуратура заявила, что для поражения цели использовали УМПБ-5Р. Отмечается, что модернизированный высокоточный боеприпас пролетел около 130 километров после сброса с самолета-носителя. При этом официальных данных о появлении новой версии УМПБ не было.

Базовый УМПБ отличается хорошей аэродинамикой, которую обеспечивает обтекаемый корпус диаметром 300 миллиметров. После раскрытия крыльев снаряд летит к цели по данным инерциальной и спутниковой систем навигации. Считается, что УМПБ несет более 100 килограммов взрывчатого вещества.

В публикации подчеркнули, что появление новой версии УМПБ позволит российским самолетам поражать большее количество целей относительно недорогими высокоточными боеприпасами. «Для украинской ПВО это серьезный вызов. Системы раннего предупреждения должны реагировать на цели, приближающиеся с более дальнего расстояния и с другой траекторией», — говорится в материале.

В июле на Украине заявляли о применении российских УМПБ-5 с дальностью планирования около 100 километров.