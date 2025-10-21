Планам возрождения американского судостроения угрожают санкции Пекина

Санкции Китая против американских подразделений южнокорейской компании Hanwha Ocean угрожают амбициозным планам сотрудничества Сеула и Вашингтона в области судостроения, нарушая поставки китайского оборудования и материалов. Об этом сообщает Marine Link со ссылкой на официальных лиц в Южной Корее.

На прошлой неделе Пекин объявил о санкциях, когда США и Китай начали взимать дополнительные портовые сборы с судов друг друга в рамках последнего раунда затянувшейся торговой войны перед запланированной встречей лидеров двух стран.

Вид на завод Hanwha Ocean в пригороде Сеула Hanwha Ocean

Ранее Южная Корея пообещала "сделать американское судостроение снова великим" (Make America Shipbuilding Great Again, MASGA) и инвестировать 150 млрд долларов в отрасль, чтобы поддержать инициативу президента США Дональда Трампа по возрождению американского судостроения в попытке догнать Китай.

Официальные собеседники издания в Сеуле отметили, что спад американской судостроительной отрасли и сопутствующих производств достиг такого уровня, что Вашингтон не может обеспечить поставки необходимых материалов и комплектующих из собственных источников.

"Влияние неизбежно, – прокомментировал введение санкций против Hanwha Ocean глава управления программ оборонных закупок Южной Кореи Сок Чон Гын. – Я не вижу, как можно произвести все материалы и комплектующие для верфи Philly Shipyard только в США. Если вы собираетесь поставлять в США многое из Южной Кореи, но действуют санкции и всевозможные препятствия, то это, безусловно, скажется на инициативе MASGA".

Hanwha Ocean также управляет верфью в восточной китайской провинции Шаньдун, где производятся модули судовых компонентов, следует из корпоративных документов. Эти модули поставляются на верфь компании в Южной Корее для финальной сборки.

Аналитики отмечают, что китайские санкции не окажут немедленного воздействия, но могут стать предвестником более жёстких мер Пекина, которые затронут южнокорейских судостроителей, сотрудничающих с США.

Южнокорейский депутат Ю Ён Вон оценил, что китайские санкции обойдутся верфи Philly Shipyard в 60 млн долларов в течение следующих двух лет. Он не привел детализации оценки, но указал на вероятные сбои в поставках и задержку сдачи судов.

"Это не просто проблема свободной торговли, а серьёзный вопрос, затрагивающий нашу экономическую безопасность и промышленное лидерство", – сказал Ю, добавив, что посещал верфь в прошлом месяце.

Верфь Philly Shipyard в Филадельфии была куплена Hanwha в прошлом году и является одной из пяти американских дочерних компаний, попавших под новые китайские санкции.

Между тем конкуренты Hanwha в Южной Корее, Hyundai и Samsung Heavy Industries, рассматривают проекты строительства и обслуживания кораблей и вспомогательных судов ВМС США.

В минувшую пятницу, 17 октября, Госдепартамент Соединенных Штатов осудил китайские санкции как "безответственный" акт, вмешивающийся в деятельность частной компании и подрывающий сотрудничество Южной Кореи и США по возрождению американского судостроения и производства.

Hanwha Ocean отказалась комментировать заявление депутата о возможных убытках.

Министерство торговли Китая запретило сделки и сотрудничество с американскими подразделениями Hanwha Ocean, ссылаясь на риски безопасности, связанные с их участием в "соответствующих расследовательских мероприятиях" правительства США.