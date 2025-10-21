Войти
Flotprom

В США построили плавдок для поддержки производства новейших субмарин типа "Колумбия"

477
0
0

Плавучий сухой док "Атлас", построенный компанией Bollinger Shipyards совместно с General Dynamics Electric Boat, введен в строй в Тампе (штат Флорида). Как уточняет Navy Recognition, сооружение будет использоваться для строительства и спуска на воду стратегических атомных подлодок класса "Колумбия" – крупнейших субмарин, когда-либо построенных в США.

В дальнейшем "Атлас" должны отбуксировать на верфь South Yard Assembly Building (принадлежит Electric Boat) в Гротоне, штат Коннектикут. Предварительно там должны завершить дноуглубительные работы. Предполагается, что это произойдет до конца 2025 года.

Плавучий сухой док "Атлас", США

Bollinger Shipyards


Длина дока – 188 метров, ширина – 43 метра. "Атлас" представляет собой погружаемую U-образную конструкцию, состоящую из водонепроницаемых понтонов и боковых стенок, оборудованных балластными цистернами, которые могут быть затоплены или опорожнены для управления плавучестью. Многие плавучие сухие доки состоят из нескольких соединенных секций, которые могут быть сконфигурированы в соответствии с размером корабля или подводной лодки. Они часто оснащены кранами, системами генерации электроэнергии и ремонтными мастерскими для проведения сложных технических работ на борту, что снижает потребность во внешних сооружениях.

Постройка плавдока "Атлас" стала продолжением сотрудничества Bollinger Shipyards с Electric Boat. В 2019 году компания Bollinger получила заказ на поставку океанской транспортной платформы размером 122×30 метров, которую поставили в 2021 году. Эта баржа грузоподъемностью 5500 тонн предназначена для перемещения секций подлодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" между предприятиями Electric Boat в Квонсет-Пойнт, Ньюпорт-Ньюс и Гротоне.

Bollinger также строит спусковой понтон для поддержки программы производства подлодок типа "Колумбия".

Напомним, что General Dynamics Electric Boat в качестве генерального подрядчика должна поставить американским ВМС 12 стратегических подлодок класса "Колумбия". Эти АПЛ заменят состоящие сегодня на вооружении 14 носителей межконтинентальных баллистических ракет класса "Огайо". В качестве партнера к программе привлечена компания Huntington Ingalls Industries. Строительство новых субмарин развернуто на верфях в Коннектикуте, Вирджинии и Род-Айленде.

Планируется, что первую подлодку передадут ВМС США в 2027 году (в этом же году ожидается начало вывода из эксплуатации стратегических АПЛ класса "Огайо"). По данным американского флота, первое развертывание "Колумбии" намечено на 2030–2031 годы.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Колумбия
США
Компании
Bollinger Shipyards
General Dynamics
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 14:00
  • 10950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 09:41
  • 1
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 09:33
  • 1
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"
  • 20.10 23:46
  • 0
Комментарий на "Су-34 во всей красе: Россия начала крупнейшую в истории военной операции бомбардировку по украинским целям (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.10 22:04
  • 0
Комментарий к "Армия США получит новый «Абрамс» до конца года"
  • 20.10 21:25
  • 3
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 20.10 20:19
  • 0
Комментарий к "Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)"
  • 20.10 18:10
  • 3
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 20.10 16:49
  • 3
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 20.10 16:01
  • 1
Российские сенаторы ознакомились с производством МС-21 в Иркутске
  • 20.10 15:58
  • 1
Слуцкий призвал Европу прекратить разжигать украинский конфликт