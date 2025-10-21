В США построили плавдок для поддержки производства новейших субмарин типа "Колумбия"

Плавучий сухой док "Атлас", построенный компанией Bollinger Shipyards совместно с General Dynamics Electric Boat, введен в строй в Тампе (штат Флорида). Как уточняет Navy Recognition, сооружение будет использоваться для строительства и спуска на воду стратегических атомных подлодок класса "Колумбия" – крупнейших субмарин, когда-либо построенных в США.

В дальнейшем "Атлас" должны отбуксировать на верфь South Yard Assembly Building (принадлежит Electric Boat) в Гротоне, штат Коннектикут. Предварительно там должны завершить дноуглубительные работы. Предполагается, что это произойдет до конца 2025 года.

Плавучий сухой док "Атлас", США Bollinger Shipyards

Длина дока – 188 метров, ширина – 43 метра. "Атлас" представляет собой погружаемую U-образную конструкцию, состоящую из водонепроницаемых понтонов и боковых стенок, оборудованных балластными цистернами, которые могут быть затоплены или опорожнены для управления плавучестью. Многие плавучие сухие доки состоят из нескольких соединенных секций, которые могут быть сконфигурированы в соответствии с размером корабля или подводной лодки. Они часто оснащены кранами, системами генерации электроэнергии и ремонтными мастерскими для проведения сложных технических работ на борту, что снижает потребность во внешних сооружениях.

Постройка плавдока "Атлас" стала продолжением сотрудничества Bollinger Shipyards с Electric Boat. В 2019 году компания Bollinger получила заказ на поставку океанской транспортной платформы размером 122×30 метров, которую поставили в 2021 году. Эта баржа грузоподъемностью 5500 тонн предназначена для перемещения секций подлодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" между предприятиями Electric Boat в Квонсет-Пойнт, Ньюпорт-Ньюс и Гротоне.

Bollinger также строит спусковой понтон для поддержки программы производства подлодок типа "Колумбия".

Напомним, что General Dynamics Electric Boat в качестве генерального подрядчика должна поставить американским ВМС 12 стратегических подлодок класса "Колумбия". Эти АПЛ заменят состоящие сегодня на вооружении 14 носителей межконтинентальных баллистических ракет класса "Огайо". В качестве партнера к программе привлечена компания Huntington Ingalls Industries. Строительство новых субмарин развернуто на верфях в Коннектикуте, Вирджинии и Род-Айленде.

Планируется, что первую подлодку передадут ВМС США в 2027 году (в этом же году ожидается начало вывода из эксплуатации стратегических АПЛ класса "Огайо"). По данным американского флота, первое развертывание "Колумбии" намечено на 2030–2031 годы.