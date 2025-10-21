Войти
Военное обозрение

«Позиция России неизменна»: Песков о предложении остановить бои по линии фронта

526
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Тема заморозки конфликта по существующей линии фронта неоднократно поднималась в ходе контактов России и США, позиция Москвы в этом вопросе неизменна. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление Дональда Трампа об остановке боевых действий по линии фронта с последующими мирными переговорами, заявив, что эта тема уже неоднократно поднималась, но позиция России в этом вопросе неизменна. Ранее Москва подчеркнула, что ее не интересует никакое перемирие, России нужен прочный и долговременный мир.

Российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется,

— заявил Песков.

Тему перемирия очень активно проталкивает Украина, которой просто жизненно необходима передышка в боевых действиях для отдыха ВСУ, ротации подразделений и т. д. Киев пытался протащить ее на переговорах в Стамбуле, но получил полный отказ. Как заявили в Москве, договариваться можно и в ходе боевых действий, поэтому они будут остановлены только после подписания соглашений о мире.

Вашингтон эту позицию Москвы тоже прекрасно знает, заявления Трампа направлены, в первую очередь, на прессу и Украину. Все вопросы будут решаться на переговорах.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Трамп Дональд
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.10 14:00
  • 10950
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.10 13:45
  • 13
Военкор: Мы сделали ЯО не для того, чтоб солдаты клали жизни от коптеров
  • 21.10 11:15
  • 1
Индонезия намерена приобрести 42 китайских истребителя J-10
  • 21.10 09:41
  • 1
В России объяснили выбор Т-90 вместо «Арматы»
  • 21.10 09:33
  • 1
Ответ на "«Неприятные ощущения». Какие проблемы отметили у российской «Арматы», которую называли провалом и описывали словами Шекспира?"
  • 21.10 04:33
  • 0
Комментарий к "Зеленский строит планы по закупке очень большого количества ЗРК Patriot"
  • 21.10 03:14
  • 0
Комментарий к "Россия произвела революцию: украинцы в шоке от модернизированных ракет (Daily Express, Великобритания)"
  • 20.10 23:46
  • 0
Комментарий на "Су-34 во всей красе: Россия начала крупнейшую в истории военной операции бомбардировку по украинским целям (Military Watch Magazine, США)"
  • 20.10 22:04
  • 0
Комментарий к "Армия США получит новый «Абрамс» до конца года"
  • 20.10 21:25
  • 3
Не знает пощады - САУ на базе "Спартака" будет косить врага из 57-мм пушки
  • 20.10 20:19
  • 0
Комментарий к "Сможет ли Россия сбивать американские крылатые ракеты "Томагавк"? (The National Interest, США)"
  • 20.10 18:10
  • 3
Ответ на "ЗРК С-350 "Витязь" является идеальным уничтожителем ракет "Томагавк""
  • 20.10 16:49
  • 3
Лавров выдвинул мощную идею — создать аналог НАТО в Азии. Что стоит за этой китайско-российской шахматной партией (Sohu, Китай)
  • 20.10 16:01
  • 1
Российские сенаторы ознакомились с производством МС-21 в Иркутске
  • 20.10 15:58
  • 1
Слуцкий призвал Европу прекратить разжигать украинский конфликт