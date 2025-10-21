«Позиция России неизменна»: Песков о предложении остановить бои по линии фронта

Источник изображения: topwar.ru

Тема заморозки конфликта по существующей линии фронта неоднократно поднималась в ходе контактов России и США, позиция Москвы в этом вопросе неизменна. Об этом заявил Дмитрий Песков.

Представитель Кремля прокомментировал заявление Дональда Трампа об остановке боевых действий по линии фронта с последующими мирными переговорами, заявив, что эта тема уже неоднократно поднималась, но позиция России в этом вопросе неизменна. Ранее Москва подчеркнула, что ее не интересует никакое перемирие, России нужен прочный и долговременный мир.

Российская сторона каждый раз давала ответ. Ответ этот хорошо известен, последовательность позиции Российской Федерации не меняется,

— заявил Песков.

Тему перемирия очень активно проталкивает Украина, которой просто жизненно необходима передышка в боевых действиях для отдыха ВСУ, ротации подразделений и т. д. Киев пытался протащить ее на переговорах в Стамбуле, но получил полный отказ. Как заявили в Москве, договариваться можно и в ходе боевых действий, поэтому они будут остановлены только после подписания соглашений о мире.

Вашингтон эту позицию Москвы тоже прекрасно знает, заявления Трампа направлены, в первую очередь, на прессу и Украину. Все вопросы будут решаться на переговорах.