Суд продлил арест Тимуру Иванову

Мосгорсуд продлил арест экс-замминистра обороны Иванову

МОСКВА, 20 окт - РИА Новости. Мосгорсуд продлил арест бывшему замминистра обороны Тимуру Иванову, обвиняемому во взятках на 1,3 миллиарда рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Удовлетворить ходатайство следователя, продлить Иванову Тимуру Вадимовичу меру пресечения в виде содержания под стражей", - огласила решение судья.

Заседание началось с того, что следователь заявил два ходатайства. В одном из них он просил провести заседание в закрытом режиме, второе касалось приобщения графика ознакомления Иванова и его защитников с материалами дела. Оба судья удовлетворила в полном объеме. Слушатели вернулись в зал лишь на оглашение решения.

Иванова обвиняют в получении трех взяток на сумму около 1,3 миллиарда рублей, легализации денег, незаконном хранении оружия и его переделке. Свою вину он не признает. Расследование было завершено в сентябре, сейчас бывший замминистра с адвокатами знакомится с материалами дела, оно насчитывает около 300 томов.

Мосгорсуд 1 июля назначил Иванову 13 лет колонии со штрафом в 100 миллионов рублей по делу о хищениях. Приговор обжалован.