ИТ-ассоциации хотят диалога

Введение НДС, повышение ставки страховых взносов и снижение уровня применения УСН до 10 млн рублей для ИТ-компаний может повредить результатам в сфере технологического суверенитета России, которых удалось достичь за последние годы благодаря мерам господдержки, считают представители отрасли

Пятнадцатого октября в Москве прошла совместная пресс-конференция ИТ-ассоциаций России, посвященная оценке воздействия изменений налогового регулирования ИТ-сферы на развитие индустрии программного обеспечения. Отраслевые объединения представили коллективную позицию в ответ на изменения в налоговой политике, которые с конца сентября активно обсуждаются в ИТ-индустрии.

Двадцать девятого сентября правительство РФ внесло в Государственную думу законопроект № 1026190–8, который предусматривает изменения в Налоговый кодекс РФ и другие законодательные акты. С 1 января 2026 года российские разработчики программного обеспечения могут лишиться ряда ключевых льгот: предполагается отменить нулевую ставку НДС, вдвое повысить льготные тарифы страховых взносов для ИТ-компаний и в шесть раз сократить порог выручки для применения упрощенной системы налогообложения.

Более 40% ИТ-компаний, чей годовой доход не превышает 60 млн рублей, окажутся на грани выживания. Вендоры будут вынуждены увеличить цены на свои продукты и услуги на 30‒35%, а в условиях сформированных на следующий год ИТ-бюджетов и планов развития у заказчиков повышение цен для клиентов возможно не более чем на 10%. В результате разработчики программного обеспечения будут вынуждены сократить штат сотрудников на 10% и уменьшить прибыль своих компаний на аналогичную величину.

Прогнозируется банкротство, поглощение или уход небольших компаний и стартапов, в том числе из сферы разработки решений для гособоронзаказа и КИИ, а также отток программистов за границу.

При этом, по данным экспресс-опроса «Руссофт», рост налоговых поступлений от повышения страховых взносов без учета изменения НДС составит не более 25% в первый год после вступления закона в силу, а затем снизится до 3,1 и 6,7% в последующие годы. Учитывая дополнительные налоговые обязательства и возможное снижение объемов продаж, общее повышение налоговой нагрузки не приведет к увеличению налоговых поступлений.

Понимая сложность ситуации, отраслевые объединения АПКИТ, АРПП «Отечественный софт», «Руссофт», ФРИИ, «МИТ — Мы ИТ», СТК, «ОПОРА России» направили официальные письма в адрес президента РФ и на совместной пресс-конференции выдвинули предложения о создании рабочих групп представителей власти и ИТ-отрасли для объединения усилий и обсуждения налоговых изменений. Далее приводим выдержки из выступлений участников пресс-конференции.

Наталья Касперская. Источник: Wikipedia

Наталья Касперская, председатель правления АРПП «Отечественный софт»:

ИТ-отрасль сейчас растет, ведет проекты по импортозамещению, но мы только на середине пути. Увеличение налоговой нагрузки в этот момент обернется катастрофическими последствиями для ИТ-сферы — потерей финансовой устойчивости, нехваткой средств на новые разработки и развитие бизнеса, ростом цен, невыполнением обязательств перед заказчиками, банкротствами. С потерей дохода айтишники могут переключиться на дистанционную работу на иностранные компании или эмигрировать.

Исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев. Источник: d-economy.ru/

Николай Комлев, исполнительный директор АПКИТ:

Ситуация после начала СВО и масштабных санкций стала проверкой на прочность для правительства и экономики. Экономика не только выстояла, но и продолжила рост, несмотря на уход западных вендоров и прекращение поддержки их ПО. Значительную роль в этой устойчивости сыграли отечественные ИТ-компании, сумевшие поддержать критическую инфраструктуру. Нельзя недооценивать и роль ИТ как главного инструмента повышения производительности труда во всех отраслях. Предлагаемые Минфином налоговые изменения для ИТ-сектора нанесут удар не только по ИТ-бизнесу, но по цифровизации всех секторов экономики. Это реформа заставит цены на ПО подняться не менее на 30‒35 процентов. Авторы законопроекта не учли мультипликативного эффекта, не учли неизбежной потери инвестиционной привлекательности ИТ-бизнеса и технологического отставания, то есть не попытались оценить всех потерь госбюджета от этих нововведений. Мы предлагаем создать совместную рабочую группу государства и бизнеса для оценки всех последствий налоговых изменений и о любых изменениях считаем важным предупреждать бизнес не менее чем за год и предусматривать переходный период.

Заместитель руководителя ИТ-комитета «ОПОРЫ России» Антон Огарков. Источник: softlinevp.ru

Антон Огарков, заместитель руководителя ИТ-комитета «ОПОРЫ России»:

Малые и средние ИТ-компании сегодня являются ключевыми участниками цифровой трансформации экономики, создают рабочие места, развивают отечественные программные продукты и способствуют импортонезависимости в критически важных технологических направлениях. В условиях текущей экономической ситуации рост налоговой нагрузки на разработчиков программного обеспечения может иметь обратный эффект — вместо увеличения доходов бюджета привести к сокращению числа действующих компаний, снижению инвестиций в НИОКР и оттоку квалифицированных кадров. По оценкам ИТ-комитета «ОПОРЫ России», введение НДС и повышение страховых взносов может увеличить совокупную налоговую нагрузку для части микро-, малых и средних ИТ-компаний в несколько раз. Это приведет к неизбежному росту себестоимости продукции и невозможности поддерживать текущие объемы разработки и продаж в условиях охлаждения внутреннего рынка.

Председатель правления ассоциации «МИТ — Мы ИТ» Алексей Щеглов. Источник: politteh.ru

Алексей Щеглов, председатель правления ассоциации «МИТ — Мы ИТ»:

Мы благодарны Минцифры России и лично Максуту Шадаеву за открытый диалог с различными сегментами ИТ-отрасли и глубокое понимание задач как отдельных специалистов и стартапов, так и крупных технологических компаний, обеспечивающих цифровой суверенитет страны. В то же время важно не только отказаться от планируемых налоговых изменений для ИТ-отрасли, но и провести анализ действующих льгот для передовых компаний и стартапов — резидентов ИНТЦ, включая «Сколково», чтобы резидентам не приходилось, как сейчас, совмещать различные налоговые льготы для обеспечения оптимальной налоговой нагрузки. Более того, считаем крайне важным привести эти меры и налоговые режимы в соответствие с текущими условиями ИТ-хабов соседних дружественных стран, таких как Казахстан и Узбекистан, а лучше — создать для российских инновационных проектов еще более привлекательные условия. Это позволит удержать ИТ-компании в России, стимулировать цифровизацию смежных отраслей и повысить экспортный потенциал отечественных технологий.

Генеральный директор ФРИИ Кирилл Варламов. Источник: incrussia.ru

Кирилл Варламов, генеральный директор ФРИИ:

Весь мир создавал софт в течение многих лет, российские же разработчики вынуждены это делать в предельно сжатые сроки, много вкладывая в развитие. Предлагаемые налоговые изменения для IT-отрасли (введение 22 процента НДС на продажу ПО, повышение льготных тарифов страховых взносов, сокращение размера выручки для применения УСН с 60 миллионов до 10 миллионов) фактически приведут к появлению у софтверных компаний дополнительного оборотного налога в 30 процентов (7,4 плюс 22 равно 29,4 процента), пережить который будет сложно при среднеотраслевой рентабельности в 10 процентов, а стартапы вовсе получат «тройное удушение». Необходимо искать альтернативу. По НДС, например, сохранить льготы, увеличив при этом налог на прибыль на 2,5‒3 процентных пункта для всех аккредитованных Минцифры ИТ-компаний (действующая ставка — пять процентов). Это обеспечит бюджету дополнительные отчисления, сопоставимые с поступлениями по НДС, и справедливо распределит по игрокам отрасли налоговую нагрузку.

Президент «Руссофт» Валентин Макаров. Источник: РУССОФТ

Валентин Макаров, президент «Руссофт»:

Развитие индустрии ПО замедляется на фоне охлаждения экономики, рост продаж ПО и услуг в России замедлился с 34 процентов в 2023 году, до 24 процентов в 2024-м (прогноз был 32 процента), и ожидается рост всего на 15 процентов в 2025 году. Инвестиционная привлекательность ИТ-индустрии падает, о чем говорит снижение котировок акций ИТ-компаний на фондовом рынке на 35‒40 процентов. Аргументация Минфина о необходимости выравнивания условий ведения бизнеса с другими секторами экономики для обоснования повышения налоговой нагрузки на ИТ-отрасль никак не соответствует мировой практике. На этапе становления нового технологического уклада, базирующегося на достижениях ИТ, все мировые лидеры в приоритетном порядке финансируют и развивают отрасль ИТ, которая является стратегической. При резком (в пять-шесть раз!) усилении налоговой нагрузки на индустрию ПО Россия в принципе не сможет с ними конкурировать и претендовать на роль одного из технологических лидеров. Это приведет к закрытию сотен, если не тысяч компаний, снижению объема продаж, снижению расходов на НИОКР, увольнению персонала. Но самое главное, эти меры не приведут к росту поступлений в бюджеты!

По материалам пресс-службы АРПП «Отечественный софт»