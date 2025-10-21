В России создадут спутник для сверхнизкой орбиты

Он должен стабильно работать в течение месяца

В России пройдет технологический конкурс «Сверхнизкие орбиты», направленный на создание кубсата (малого спутника) для полета на высотах 100–280 км. Проект реализуется при поддержке Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) и Фонда перспективных исследований (ФПИ).

Участникам конкурса предстоит разработать космический аппарат, способный стабильно работать в течение месяца на сверхнизкой орбите. Также спутник должен иметь потенциал для предоставления коммерчески востребованных услуг. Призовой фонд конкурса составляет 780 млн рублей, лучшие разработки, представленные в рамках проекта, будут отправлены в космос.